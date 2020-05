Amici di Maria, che fine hanno fatto tutti i vincitori delle edizioni?

Che fine hanno fatto i vecchi vincitori di Amici? In attesa che cominci lo spin off Amici Speciali, vediamo insieme dove sono finiti gli ex trionfatori del talent show

Aspettando l’inizio di Amici Speciali, scopriamo insieme come sono diventati oggi tutti i vincitori del talent show di Amici di Maria De Filippi!

Arriva Amici Speciali

Da venerdì, 15 maggio 2020, il pubblico di Canale 5 verrà coinvolto da un nuovo talent show: Amici Speciali. La trasmissione in questione è un’edizione spin-off benefica del classico programma di Amici, condotto da Maria de Filippi.

Il format terrà compagnia ai telespettatori su Canale 5 per quattro settimane. In gara, vi saranno cinque ballerini e sette cantanti, scelti tra gli artisti già famosi per aver fatto la storia del programma, di altri talent show o del mondo della discografia o della danza in generale.

A giudicarli vi saranno Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato.

Nell’attesa che Amici Speciali inizi, scopriamo insieme che fine hanno fatto tutti i vincitori delle canoniche edizioni di Amici di Maria De Filippi!

Prima edizione – Dennis Fantina

Il cantante Dennis Fantina vince la prima edizione del programma nel lontano 2001, quando ancora la trasmissione si chiama “Saranno Famosi”. Dopo aver inciso il suo primo album, è protagonista del musical Grease. Nel 2015 partecipa alle Blind Audition di The Voice Of Italy, mentre nel 2019 è tra i concorrenti di All Together Now.

Seconda edizione – Giulia Ottonello

Dopo la vittoria nella seconda edizione del programma, Giulia Ottonello si dedica principalmente ai musical, come Cats, Cabaret, Frankestein Junior e Cantando sotto la pioggia. Dà inoltre la voce alla protagonista Giselle nel film “Come d’incanto” e incide il suo primo album nel 2012.

Terza edizione – Leon Cino

Il vincitore della terza edizione del programma è Leon Cino, ballerino di origini albanesi che per molti anni a seguire fa parte del cast di Amici come ballerino professionista. Successivamente apre la scuola Leon Cino Dance Art Studios a Melegnano, in provincia di Milano, e continua a insegnare danza.

Quarta edizione – Antonino Spadaccino

Dopo la vittoria ad Amici, il cantante Antonino Spadaccino pubblica quattro album, dopo di che, nel 2016, vince assieme ad Emma Marrone la prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition. Nel 2018 partecipa ai provini di The X Factor Uk 15.

Quinta edizione – Ivan D’Andrea

Ivan D’Andrea è il ballerino vincitore della quinta edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo il trionfo, realizza uno spettacolo con Pamela Prati, il musical Lungomare e studia recitazione all’Accademia del Cinema di Roma.

Sesta edizione – Federico Angelucci

Federico Angelucci, dopo la vittoria di Amici, incide i suoi primi singoli, dopo di che scompare per un po’ dalle scene. Il grande pubblico ha modo di ritrovarlo in tv nel 2017 con Tale e Quale Show. Il cantante vince nel torneo del 2018. Nello stesso anno partecipa a Sanremo Giovani.

Settima edizione – Marco Carta

Dopo la vittoria di Amici nel 2008, Marco Carta trionfa anche al Festival di Sanremo con “La forza mia”. In seguito pubblica numerosi dischi. Nel 2016 è tra i concorrenti de L’Isola dei famosi. Nel 2019 viene arrestato assieme a una donna, accusato di furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano.

Ottava edizione – Alessandra Amoroso

Dopo la vittoria di Amici, per la cantante Alessandra Amoroso arriva il vero e proprio successo. Da poco l’artista ha festeggiato i 10 anni di carriera nella musica. Nel corso degli anni riceve, tra gli altri, sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards e un Best Europe South Act.

Nona edizione – Emma Marrone

Sono passati dieci anni dalla vittoria di Emma Marrone ad Amici. La cantante ha vissuto una carriera ricca di successi, tra Sanremo, Eurovision Song Contest e il ritorno nel talent show di Maria de Filippi in veste di coach.

Decima edizione – Virginio Simonelli e Denny Lodi

Per la prima volta, nella decima edizione del programma vengono eletti due vincitori: uno per il circuito della danza (Denny Lodi), l’altro per il circuito del canto (Virginio Simonelli). Il primo è diventato un ballerino professionista, che oggi insegna danza, mentre il secondo scrive brani per artisti del calibro di Francesca Michielin, Laura Pausini, Raf, Chiara e Lorenzo Fragola.

Undicesima edizione – Gerardo Pulli e Giuseppe Giofrè

Anche l’anno successivo i vincitori sono due. Gerardo Pulli trionfa nel canto e negli anni è stato autore per Emma, Noemi e Alberto Urso. Il ballerino Giuseppe Giofrè, invece, ha lavorato con numerose popstar, da Ariana Grande a Taylor Swift.

Dodicesima edizione – Moreno Donadoni

Nella dodicesima edizione vince il rapper Moreno. Nel 2014 torna nel programma come direttore artistico della squadra bianca. L’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo, mentre nel all’Isola dei famosi.

Tredicesima edizione – Deborah Iurato

Dopo la vittoria, la cantante Deborah Iurato approda al Festival di Sanremo assieme a Giovanni Caccamo con il singolo “Via da qui”. Nello stesso anno vince Tale e Quale Show, dopo di che annuncia una collaborazione con i Soul System.

Quattordicesima edizione – The Kolors

Dopo il trionfo ad Amici, la band partecipa nel al Festival di Sanremo con “Frida (mai, mai, mai)”, dopo di che il frontman Stash torna nella scuola di Maria de Filippi in qualità di professore e giudice. L’ultimo singolo del gruppo è uscito nell’ottobre del 2019.

Quindicesima edizione – Sergio Sylvestre

Dopo la vittoria nel talent show di Canale 5, anche Sergio Sylvestre sale sul palco dell’Ariston nel 2017 con il singolo “Con te”, scritto da lui assieme a Giorgia. Nel 2020 partecipa alla realizzazione del nuovo disco di J-Ax.

Sedicesima edizione – Andreas Müller

Dopo l’insuccesso della quindicesima edizione di Amici, che ha costretto il ballerino Andreas Muller ad abbandonare la scuola a causa di un infortunio, il danzatore ritorna nel talent show l’anno successivo. Sarà quello l’anno in cui vincerà il programma. Dopo, studia a Los Angeles, torna in Italia e torna ad Amici come assistente e ballerino professionista.

Diciassettesima edizione – Irama

Vince Amici nel 2017, dopo di che ottiene grande successo con le sua hit “Nera” e “Arrogante”. Sale sul palco dell’Ariston nel 2019, con il brano “La ragazza con il cuore di latta”. Da poco è uscito il suo nuovo brano, “Milano”.

Diciottesima edizione – Alberto Urso

Nel 2019 è il turno del cantante Alberto Urso. Nello stesso anno è diventato coach della squadra blu della prima edizione di Amici Celebrities. Nel 2020 partecipa al l Festival di Sanremo con il brano “Il sole ad est”.