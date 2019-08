Amici, i ballerini ‘Minacciati e insultati’: arriva la denuncia contro uno dei giudici del talent

Amici, uno dei giudici del formato condotto da Maria De Filippi, accusato di insulti e minacce ai ballerini: ‘Epiteti lesivi della dignità personale’. Ecco di chi si tratta

Amici, il fortunato talent condotto da Maria De Filippi da ormai più di un decennio appassiona milioni di telespettatori.

Nelle ultime ore, nella bufera uno dei giudici del talent, accusato di aver minacciato e insultato alcuni ballerini.

Il giudice in questione è stato accusato di aver ottemperato con un ‘atteggiamento non costruttivo, irrispettoso e non consono al ruolo che ricopre’. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Giudice di Amici nella Bufera: ‘Epiteti gravemente lesivi della dignità personale’

Vi starete chiedendo quale tra i Giudici di Amici, si sia trovato catapultato nella bufera. Si tratta di lei Eleonora Abbagnato, la quale ricopre il suo ruolo di giudice dal 2015 ed è anche direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma.

La Abbagnato è stata recentemente accusata dal sindacato della Fondazione lirica di aver avuto un comportamento irrispettoso nei confronti di alcuni ballerini durante le prove di ‘Romeo e Giulietta’ a Caracalla.

Ecco quanto riportato su Adnkronos:

‘Durante le prove di Romeo e Giulietta a Caracalla la signora Eleonora Abbagnato si è rivolta alla compagnia con epiteti ingiuriosi, gravemente lesivi della dignità personale e professionale dei ballerini’

poi prosegue, rivelando che tali rivelazioni ingiuriose sono state rafforzato da gravi minacce nei confronti degli artisti della compagnia:

‘Tali epiteti sono stati, inoltre, seguiti da minacce che dobbiamo riportare alla lettera, riguardanti la stessa attività lavorativa di alcuni componenti del Corpo di Ballo: ‘col ca**o che vi rinnovo il contratto!’’

e ancora:

‘Precedentemente, come si diceva, la Signora si era rivolta all’intera compagnia con un esplicito ‘andate tutti a fare in cu*o’, mimando l’offensivo cosiddetto ‘gesto dell’ombrello’’

La Abbagnato si giustifica

La fonte prosegue rivelando che oltre gli insulti ai vari artisti della compagnia che si stava esercitando per la messa in scena di ‘Romeo e Giulietta’ a Caracalla, non sono mancati disprezzo per la Fondazione, violando le più ‘elementari norme di buona educazione’.

Pertanto, dopo le accuse mosse verso la sua persona Eleonora Abbagnato, giudice di Amici, ha voluto difendersi, ascrivendo il suo comportamento ad un ‘clima pesante nella compagnia’:

‘Lei sostiene che c’è un clima pesante che lei vivrebbe nella compagnia ma che, come si evince dalle risultanze dell’assemblea, altro non è che lo specchio del suo modo di svolgere il proprio ruolo’

Dopo tali accuse potrebbero esserci gravi conseguenze per la Giudice di Amici? Staremo a vedere.