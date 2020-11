Amici, a 43 anni non sembra più lui: che fine ha fatto Dennis Fantina?

Amici, a 43 anni non sembra più lui: che fine ha fatto...

Ricordate Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Amici? Sono passati vent’anni da allora e oggi è molto cambiato dentro e fuori.

La prima edizione di Amici aveva un altro nome, ossia Saranno Famosi. Al tempo, ci trovammo di fronte alla prima edizione di una delle trasmissioni più longeve della TV italiana e, in particolare, di Mediaset.

Condotto da Maria De Filippi, il talent show ci permise di conoscere dei veri talenti che tutt’oggi sono rimasti nel cuore del pubblico.

I ricordi…quelli belli 💙 Grande @pinoinsegnoofficial 😊



Ricordate Dennis Fantina? Vinse la prima edizione del programma: da allora, sono passati vent’anni e il ragazzo – ormai diventato un uomo – è cambiato molto. Ecco cosa fa oggi.

Dennis Fantina, l’esperienza ad Amici

Era il 2001, quando andò in onda – per la prima volta in assoluto – Saranno Famosi, l’odierno Amici di Maria De Filippi.

Al tempo, la scuola era composta da tanti volti che sono rimasti nella mente dei ragazzi che seguivano i loro coetanei realizzare il loro sogno legato alla musica, al ballo, alla recitazione e alla conduzione televisiva.

Tra questi, c’era anche Dennis Fantina, un cantante dalla voce graffiata che conquistò giuria e pubblico, tanto da conquistare l’ambito premio, vincendo la trasmissione.

Dennis Fantina, cosa fa oggi l’ex allievo di Amici?

Dopo l’esperienza di Saranno Famosi, Dennis ha pubblicato tre album in studio, l’ultimo nel 2015, intitolato Non mi basti tu, diventato anche disco d’oro.

Ha lavorato in teatro, interpretando Dennis Zucco nello spettacolo di Grease e non ha mai lasciato il mondo della musica.

Dennis, inoltre, ha lavorato anche in radio, conducendo “Insieme a Dennis“, in onda tutti i giorni su Radio Italia tv terrestre e Sat-Free, nel 2004.

Ferragosto…Marina Julia 🤪



Nello stesso anno, insieme a Paola Gallo conduce la trasmissione radiofonica Funky e Duck in radio che viene molto apprezzata dal pubblico.

Nel 2006 e 2007 continua a lavorare in radio, occupandosi anche della sua tournée.

Nel 2006 Dennis, partecipa allo show di Rai Uno Notti sul ghiaccio condotto da Milly Carlucci, dove si aggiudica il secondo posto.