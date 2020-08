Davide Mogavero, cambiamento radicale: padre a 27 anni dopo Amici

Uno dei tanti volti che sicuramente gli appassionati di Amici ricorderanno quello di Davide Mogavero. Dopo il talent si è anche sposato

Tra le schiere di ragazzi che hanno fatto parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, troviamo anche Davide Mogavero. Ve lo ricordate? Dopo la sua partecipazione al popolare programma, è sparito dal piccolo schermo.

Ciò accade spesso ed è un destino che ha accomunato tanti scolari della famosa scuola televisiva. E oggi, il ragazzo cosa fa? Vi anticipiamo che si è sposato…

Davide, l’esperienza ad Amici

Prima di partecipare ad Amici di Maria De Filippi, Davide Mogavero ha fatto gavetta in un altro importante programma alla ricerca di talenti: X-Factor. Era il 2010, quando il giovane ottenne il secondo posto, visto che il primo fu occupato da Nathalie Giannitrapani.

Nel 2014, però, entra a far parte della scuola di Amici. Un talento dopo l’altro, per portare avanti la sua più grande passione: la musica. Anche se non vinse il talent show della signora della televisione, il giovane ha continuato a suonare e cantare, proprio come si era prefissato di fare.

Davide Mogavero, che fa oggi?

Anche se non ha ottenuto il successo raggiunto da tanti altri suoi colleghi usciti da Amici – basta pensare a Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Irama che scalano ogni volta le classifiche con i loro brani – Davide non si è fatto prendere dallo sconforto.

Continua a lavorare nel mondo della musica, nel cosiddetto campo della musica on the road. Inoltre, è convolato a nozze con la sua storica fidanzata, Marica Giovinazzo. Il segreto del loro rapporto pare sia proprio l’essere sempre uniti ed affiatati: un’armonia che, negli anni, non hanno perso.

Per questo motivo, si sono sposati: il ragazzo, originario di Catanzaro, non ha mai rivelato molti dettagli sul rapporto con la fidanzata, pertanto sulla coppia è sempre stata presente un alone di riservatezza. Pare però, da quanto risulta sui social, che abbia allargato la sua famiglia con uno splendido bimbo.