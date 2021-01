“Mi vuole rompere le p*lle”. Amici, pazzesca crisi di nervi di Arisa: perde la testa e “ribalta” il collega

Arisa, nota cantante e vocal coach del talent show Amici, perde le staffe e alza la voce. Nessun disastroso fuorionda in stile Striscia La Notizia: questa volta va tutto in onda nel daytime di Canale 5.

Arisa è una donna del fare ed è quindi pronta a dare battaglia a chiunque intralci il suo percorso. Durante il daytime trasmesso giovedì 21 gennaio, la vocal coach ha dato una sonora strigliata al suo collega Rudy Zerbi.

La trentottenne genovese non ha trattenuto una certa stizza nei confronti del produttore discografico, colpevole di remare contro di lei e di ostacolare la pubblicazione del brano inedito di Raffaele:

“Non so se questa cosa si può fare, ma la trovo veramente scorretta. Ma proprio che vuole rompere le p*lle a me… Ma a lui che gli cambia se lo pubblicano o no? (…) Così non si fa, non è giusto”