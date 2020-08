Amici, Claudia Casciaro oggi a 31 anni non è più la stessa: è uno SCHIANTO!

Alcuni talenti di Amici hanno cambiato volto e personalità nel tempo e questo il caso di Claudia Casciaro. Oggi nessuno la riconoscerebbe

Che fine ha fatto Claudia Casciaro di Amici? Nella talent show di amici, sono passati tanti artisti: alcuni di questi hanno avuto molta fortuna, basti pensare ad Emma Marrone e Alessandra Amoroso, altri, invece, hanno avuto maggiore difficoltà ad affermarsi nel mondo dello spettacolo, della danza e della musica. Tra le schiere di concorrenti che hanno partecipato alla scuola televisiva di Maria De Filippi, c’è stata anche Claudia Casciaro.

Grazie al timbro super particolare e al suo look decisamente retro, ha conquistato il pubblico del piccolo schermo, ma non solo: al tempo, fu proprio Mara Maionchi a volerla tutti costi  programma. Che fine ha fatto oggi la cantante?

Claudia Casciaro, l’esperienza ad Amici

Claudia Casciaro partecipò alla 11ª edizione del programma di Maria De Filippi. Si fece subito conoscere dal pubblico del piccolo schermo, grazie alla sua particolarissima voce che era dotata di tante sfumature e di un timbro decisamente singolare. 

Fu proprio Mara Maionchi a volerla nella scuola televisiva. Claudia, infatti, entro a far parte della scuola, entrando nella classe della squadra dei blu.

In quella edizione, però, ebbe dei contrasti con la maestra Grazia De Michele, la quale non apprezzava particolarmente il suo timbro vocale.

La giovane si distinse tra i suoi compagni di classe, non solo per la sua voce vintage, ma anche per il suo look che ricordava un po’ gli anni ‘50.

Claudia Casciaro, che fine ha fatto?

La cantante salentina ha continuato a portare avanti la sua immensa passione per la musica. Infatti, Claudia ha preso parte a diversi festival, serate canore, eventi relativi al mondo dello spettacolo.

Non solo: oggi è una bellissima trentunenne la quale, oltre a dedicarsi al canto, cura molto anche il suo aspetto esteriore e, come si può vedere dalle sue foto presenti sui social, in particolare su Instagram, la ragazza è veramente una bomba sexy ed una donna bellissima.

Nonostante ci siano stati vari problemi durante il suo cammino, Claudia porta sempre avanti i suoi progetti con successo. Basti pensare alle ultime partecipazioni ad All Together now.