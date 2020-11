Amici, ricordate Chicco? Oggi un’altra persona dopo il tradimento a Maria De Filippi

Lo abbiamo conosciuto nel 2001, durante la sua apparizione di Amici di Maria De Filippi, in qualità di autore del programma. Dopo il 2008, non l’abbiamo più visto: che fine ha fatto Chicco Sfondrini?

Dal 2001 al 2008, ha affiancato Maria De Filippi nella conduzione di Amici di Maria De Filippi. Parliamo di Chicco Sfondrini, autore del talent show, che ha accompagnato la signora della TV, per 7 anni.

Dal 2009 in poi, non l’abbiamo visto più nel programma: cosa fa oggi?

Chicco Sfondrini, la sua presenza ad Amici

Chicco Sfondrini – il suo vero nome è Riccardo – è stato presente nel programma Amici di Maria De Filippi, dal 2001 al 2008 come autore del programma.

Persona di cultura e molto educata, invitava i ragazzi ad informarsi sempre sul mondo che li circondava.

Anche se ha considerato Maria una donna geniale e una persona dalla quale prendere ispirazione, non l’abbiamo più visto all’interno del talent.

Non conosciamo i motivi del suo allontanamento, anche se – più volte – l’autore ha esplicitato il suo dissenso in merito al fatto che molti ragazzi guardassero Uomini e Donne.

Chicco Sfondrini, che cosa fa oggi?

Dopo la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Chicco ha continuato a lavorare come autore per altri programmi che vediamo, regolarmente, sul piccolo schermo. Un tradimento per Maria se notiamo il fatto che Chicco è letteralmente passato alla concorrenza.

Visualizza questo post su Instagram La barba ha deciso di fare come gli pare Un post condiviso da chicco sfondrini (@chiccosfondrini) in data: 12 Ago 2020 alle ore 2:54 PDT



Tra questi, possiamo citare L’Isola dei famosi, Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, X Factor e Domenica In che, al tempo, era condotto dalle sorelle Parodi.

Pertanto, anche se non è stato più un volto fisso del talent della De Filippi, Chicco ha dimostrato di avere molto talento in ciò che fa.

Visualizza questo post su Instagram Como lake. Famiglia Un post condiviso da chicco sfondrini (@chiccosfondrini) in data: 19 Lug 2020 alle ore 2:12 PDT



Ha, inoltre, preso parte alla realizzazione di The Voice, talent show che ricerca nuovi talenti musicali, dimostrando di essere un autore televisivo molto apprezzato e ricercato per la definizione dei vari programmi televisivi.

Al momento, è presenza fissa in Ballando con le stelle, lato autori.