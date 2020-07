Amici, che fine ha fatto Veronica Montali? Oggi è la nuova fiamma di Eros Ramazzotti

Non tutti si ricorderanno di lei. Veronica Montali, dopo Amici, è cambiata in modo radicale. Ecco com’è oggi la nuova fiamma di Eros Ramazzotti

Tanti sono stati i ragazzi che hanno preso parte – nel corso degli anni – ad Amici di Maria De Filippi. Il talent show, infatti, è uno dei programmi più ambiti dai giovanissimi che intendono sfondare nel mondo del canto o della danza, attraverso questo canale privilegiato.

Tra questi, c’è stata anche Veronica Montali, la quale – come molti altri – ha cercato di rincorrere il successo tanto sperato, proprio partecipando alla scuola televisiva più famosa d’Italia. Quella ragazza è una donna di 36 anni, ma sapete che fa oggi?

Veronica Montali, l’esperienza ad Amici

Veronica Montali ha preso parte all’edizione del 2004 di Amici di Maria De Filippi. La giovane, al tempo, entrò a far parte della celebre scuola di talenti come cantante. Quell’anno, però, non riuscì ad arrivare fino alla fine: infatti, quell’edizione fu vinta da Antonino Spadaccino.

Stessa sorte capitò anche alle sue compagne di classe – al tempo, infatti, c’era una vera e propria suddivisione scolastica – tra le quali ricordiamo Marika Vezzola, Katia Ancelotti ed Alessia Orlandi.

Visto l’epilogo nel programma, Veronica non è riuscita a sfondare nel mondo della musica e, per questo motivo, si è dovuta reinventare e impostare la sua vita su altri obiettivi.

Veronica, ecco cosa fa oggi

Visto che la sua esperienza nel mondo della musica non è andata a buon fine, nonostante la partecipazione al programma della signora della TV, la Montali ha deciso di proseguire la propria vita su un percorso diverso.

Oltre ad essere, infatti, molto seguita su Instagram, la ragazza – ora 36enne – ha aperto un ristorante sul lungomare di Loano, molto conosciuto e alla moda.

Non è tutto: nel frattempo, infatti, ha avuto due bambine, ma il matrimonio non ha avuto una fine felice, visto che è culminato con un divorzio.

Sembra che – di recente – la Montali abbia iniziato una frequentazione con Eros Ramazzotti.

A pubblicare l’indirezione è stato DiPiù che conferma il flirt con prove schiaccianti: il cantante, infatti, starebbe frequentando la ragazza e avrebbe passato il weekend su un lussuoso yatch a Finale Ligure.