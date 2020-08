Amici, che fine ha fatto Rita Comisi? Prima suora poi a All together now – FOTO

Rita Comisi è stata una delle più belle voci di Amici. Una potenza nel timbro che le ha permesso di arrivare fino al serale. Ma adesso cosa fa? Ecco com’è

Tanti sono i ragazzi che passano per la scuola di Amici di Maria De Filippi. Alcuni lasciano subito il segno e diventano delle star nazionali – tra una hit e l’altra – altri, cadono nel dimenticatoio.

Tra questi c’è Rita Comisi che partecipò al talent show in qualità di cantante. Oggi è una donna super sensuale e ha dato una svolta alla sua vita. Curiosi di saperne di più? Continuate, allora, a leggere l’articolo.

Rita Comisi, l’esperienza ad Amici

Rita Comisi ha partecipato alla quinta edizione di Amici. Al tempo, non riuscì a vincere il programma della signora della TV, però portò a casa un premio molto importante, quello della critica. In quell’anno, infatti, il vincitore fu il ballerino Ivan D’Andrea.

La cantante ebbe anche l’onore di cantare con Ronan Keating, ex membro dei Boyzone. Al tempo, nonostante il riconoscimento, Rita non riuscì a imporsi nel mondo della musica.

C’è anche da dire, in fondo, che il programma – in quel momento – non era così ben organizzato e strutturato come adesso che funge da fabbrica di tanti e, per questo motivo, della cantante siculo-brasiliana, si sono perse le tracce.

L’esperienza televisiva – però – per lei è stata molto importante, come lei stessa ha sottolineato, anche perché le ha aperto anche le porte di Buona domenica.

Rita Comisi, che fa oggi?

Dopo la partecipazione al talent show, la ragazza ha passato un momento un po’ difficile. Ecco cosa ha dichiarato in merito in una intervista:

“Ho vissuto un periodo un po’ particolare, come credo succeda a tanti ragazzi subito dopo la loro partecipazione ai vari talent. Non sono stata bene, ma alla fine tutto è passato e ne sono uscita fortificata. Continuo a lavorare tanto, facendo serate, specie d’estate”.

E aggiunge:

“Il fatto di non aver avuto le persone giuste intorno a me mi ha provocato diverse delusioni”.

Ha avuto anche un’esperienza cinematografica, al fianco di Claudia Koll che, però, non si è conclusa positivamente.

“In quel film ho interpretato una suora. Per esigenze di scena sono stata rinchiusa per un mese e mezzo in un convento, accanto ad Antonella Ponziani e Claudia Koll. Un’esperienza fortissima, specialmente per me che credo molto in Dio. Peccato che poi il film non sia mai uscito…”.

Non è andata meglio in ambito musicale dove – spiega la cantante – le avevano promesso un contratto vero e proprio:

“Mi avevano promesso un vero e proprio contratto discografico che avrei firmato subito dopo la fine della promozione del duetto con Ronan Keating. Purtroppo quelle stesse persone che me lo avevano proposto sono sparite e non si sono più fatte vive”.

Di recente Rita è apparsa sulle scene di All together now con Michelle Hunziker e ha rivelato particolari molto tristi sulla sua infanzia ovvero il fatto di essere stata abbandonata in un cassonetto dopo la nascita.