Amici, ricordate Agata Reale? Colpita da una malattia, com’è oggi l’ex ballerina criticata per il collo del piede

Conoscendoti non ti arrabbierai, ma dirai: perché ha messo queste foto! Beh te lo spiego io perché… perché per noi vale l'essere e non l'apparire, purtroppo molti non hanno capito come siamo veramente, ma sai che ti dico? Chi se né frega! Queste foto "bruttarelle" sono il riassunto di questi nostri ultimi mesi. Ne abbiamo passate di ogni! Ne hai passate di ogni, e nonostante io non possa attribuirmi la colpa per la mia malattia, non mi perdonerò mai il dolore che hai dovuto sopportare in silenzio dopo l'incidente che hai avuto, perché tu sei sempre stata più di una MAMMA, e hai sempre fatto troppo troppissimo…tu sei un supereroe!Non mi perdonerò mai il fatto che quando tu hai avuto bisogno io non c'ero perché dovevo pensare a guarire… in ospedale. Anche se non te lo dico spesso sai quanto tu sia importante nella mia vita,per me e non solo, ricordati sempre le parole che ti dissi in ambulanza quando non sapevamo ancora cosa mi stava succedendo! Ne hai ossa ancora da spolpare 🤣Dai che nell' ultima foto pero' siamo noi splendide… belle come il sole🤣non lo so🤣ma di certo come diciamo noi "belle abbissate" sistemate… lo sai che noi ci pieghiamo e ci siamo molto molto piegate purtroppo, ma non ci spezziamo! E ritorneremo a splendere più di prima. Auguri alla mia MAMMA! E a tutte le MAMME del mondo❤ Con affetto! #mamma #special #specialday #loveislove #instagoodmyphoto #instalike