Lite furiosa tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities: volano accuse pesanti

Amici Celebrities, furiosa lite tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia: ” Hai messo ripetutamente in discussione la buona fede dei miei collaboratori!”, gelo in studio

Tra poche ore andrà in onda su Canale 5 il secondo appuntamento con Amici Celebrieties,condotto da Maria De Filippi. Stando alle ultime anticipazioni anche la puntata di questa sera sarà ricca di colpi di scena. Per quale motivo? I telespettatori assisteranno ad una discussione tra la padrona di casa e un concorrente, Filippo Bisciglia.

Amici Celebrities: lite furiosa in studio

Questa sera andrà in onda il secondo appuntamento con Amici Celebrities, condotto da Maria De Filippi. La prima edizione del programma sta già registrano un grande successo, in termini di ascolti. Un talent in cui un gruppo di studenti vip si sfida con esibizioni di canto e ballo. La scorsa puntata, i primi concorrenti eliminati sono: l’ex moglie di Raul Bova, Chiara Giordano, insieme al rugbista Martin Castrogiovanni. Quest’ultimo è noto al pubblico nelle vesti di conduttore insieme a Belen Rodriguez in Tu si que vales.

Stando alle ultime anticipazioni, la puntata di questa sera sarà ricca di colpi di scena. Per quale motivo? La conduttrice pavese avrà un battibecco con Filippo Bisciglia.

Maria De Filippi discute con Filippo Bisciglia

Il concorrente, nonché conduttore di Temptation Island, ha litigato con la padrona di casa perché pare che abbia cominciato a polemizzare la produzione del reality. Secondo il suo pensiero, questa gli avrebbe assegnato dei ritornelli più difficili rispetto all’altra squadra. Pensando di non essere ripreso dalle telecamere ha anche dato della “Pippa” a Emanuele Filiberto che fa parte della squadra blu.

La conduttrice furiosa ha precisato: