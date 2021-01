Amici, il cantante fa outing: spunta il flirt con Tommaso Zorzi

Sul Grande Fratello Vip, nelle ultime ore si è scagliata una vera e propria Bomba, un concorrente del celebre talent condotto da Maria De Filippi ha dichiarato di aver avuto un flirt con Tommaso Zorzi, lasciandosi andare a dettagli bollenti.

Chi è il protagonista di Amici in questione? In una diretta Instagram dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge, ospite speciale Luca Vismara, concorrente dell’edizione del 2017.

Il ballerino di Monza fa rivelazioni inaspettate. Scopriamo tutti i dettagli dell’intervista avvenuta in diretta social poche ore fa.

L’ex naufrago de L’isola dei Famosi, ha rivelato di intrattenere un rapporto che va oltre la semplice amicizia insieme a Tommaso Zorzi, il quale in questo momento sta partecipando, come è noto al Grande Fratello Vip.

Secondo il racconto di Vismara alla Sorge su Instagram, i due si sarebbero visti più di una volta, rivelando tra le righe che sarebbe scattata la passione con l’artista milanese:

‘Io e lui ci siamo visti più volte… Qualcosa c’è stato e no, non abbiamo giocato a tombola e nemmeno a briscola’

ha dichiarato l’ex protagonista di Amici.

Parole che hanno scatenato subito il gossip, che ha letteralmente mandato il web in tilt. Ma oltre a queste ultime dichiarazioni, c’è molto di più.

Sulla possibilità che possa nascere una storia d’amore con il gieffino che attualmente è all’oscuro delle dichiarazioni del ballerino di Monza, Luca Vismara ammette di sperarlo fortemente, purchè il tutto avvenga lontano dalle telecamere del Grande Fratello Vip:

e ancora sull’eventualità che tutto possa non andare secondo le aspettative:

‘Se poi non nasce nulla amen. Come tanti amori non sono nati non andrà avanti nemmeno questo’