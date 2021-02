Amici, riconoscete questa bambina in foto? Oggi è una delle cantanti più amate

Amici, riconoscete questa bambina in foto? Oggi è una delle cantanti più...

In pochissimi sono riusciti a capire l’identità di questa dolcissima bambina in foto. Noi l’abbiamo scoperta per voi.

Da giorni circola sul web lo scatto di una bambina davvero dolce, che indossa un abito rosa e porta i capelli castani legati tra loro.

Non tutti lo hanno capito, ma la bambina oggi è una delle cantanti più apprezzate del panorama discografico italiano ed è una delle protagoniste indiscusse di Amici 20.

Chi è la bambina misteriosa in foto

La bambina in foto, all’epoca dello scatto, non avrebbe mai potuto immaginare che un giorno sarebbe diventata una delle cantanti più talentuose del Paese e non solo.

Nel 2009 ha vinto il Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, dopo di che ha trionfato anche nel 2014 alla kermesse, questa volta nella categoria Campioni.

L’artista è stata giudice della quinta, sesta e decima edizione del talent show di X-Factor e ha anche co-condotto Sanremo nel 2015.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Oggi è una delle protagoniste indiscusse di Amici 20

La bambina in foto oggi è una donna di 38 anni, diventata famosa con brani come Sincerità, Malamorenò, Controvento, La Notte, Guardando il cielo, Mi sento bene.

Ha preso parte anche al talent show de Il Cantante Mascherato 2020, vestita da barboncino.

Ora avete capito finalmente chi è la bambina nella foto? Naturalmente Arisa!

Nello stesso anno, è diventata una delle insegnanti di canto del talent show di Amici 20.

Nel corso della trasmissione di Canale 5, si è spesso fatta notare per i suoi screzi con Rudy Zerbi, del quale non condivide i criteri con cui giudica le doti canore dei concorrenti del talent show.

Al momento, la celebre cantante è fidanzata con Andrea Di Carlo, anche se, secondo alcune indiscrezioni, la coppia starebbe purtroppo vivendo una crisi.