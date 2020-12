Amici 2020: grave problema per la ballerina Martina, ecco cosa le è successo

Un’edizione scoppiettane quella di Amici: quest’anno oltre ad una giuria con due grandi stelle ci sono anche dei ragazzi talentuosi e in parte problematici come Martina.

Una ballerina che ha subito catturato l’attenzione di Lorella Cuccarini ad Amici 2020, Martina. Ma cos’ha fatto questo giovane talento per prendersi una sgridata in diretta? Ecco cos’ha raccontato la sua maestra.

Martina come tanti ragazzi aveva il sogno di entrare nella scuola di Amici e lei per fortuna ci è riuscita. E’ sicuramente grazie al suo talento se si è fatta notare dai maestri della scuola ma a volte il talento non basta quando ci sono dei problemi particolari. Ecco cosa è emerso nella diretta di sabato scorso.

Martina, gravi problemi per la ballerina di Amici

Non basta avere le qualità giuste per entrare a far parte della scuola di Amici. Martina sa bene che il suo talento dev’essere associato ad una gran dose di disciplina, soprattutto perché lei è una ballerina. Una mancanza in tal senso può comportare un’esclusione dalla scuola stessa. Ma cos’è successo nel dettaglio?

Si sta vivendo, come tutti i suoi compagni, questi giorni iniziali dell’avventura nella scuola in maniera un po’ troppo leggera sottovalutando tutto quello che può provocare una vita sregolata. I ballerini devono dormire un certo numero di ore e devono mangiare sano in modo che il corpo abbia la giusta leggerezza e l’energia necessaria per ballare al meglio.

Martina, problemi col sonno e col cibo

Maria de Filippi in puntata non ha potuto fare a meno di sottolineare i problemi disciplinari di Martina. La bella Martina Miliddi si è beccata una strigliata dalla sua maestra per il fatto che non si prende cura al meglio del suo corpo facendo notare una certa dose di immaturità che alla maestra non va a genio. Martina dorme pochissimo: una notte 4 ore, un’altra 3, un’altra 6 e ieri sera 3 ore e 10 minuti.

Come se non bastasse mangia malissimo: merendine e dolciumi di ogni tipo. Questo non va assolutamente bene e Lorella glielo ha fatto notare in maniera evidente. Ora Martina se tiene alla sua maglietta deve fare il modo di dimostrare a tutto quanto ci tiene avendo una condotta sicuramente migliore.