Amici, richiesta di licenziamento per Arisa: lo sfogo della cantante

La cantante non tollera più i suoi colleghi che, spesso e volentieri, non esitano a mettere in discussione le sue scelte artistiche: Arisa è stanca.

La bella Arisa, oggi maestra ad Amici, non bada al tono quando risponde a chi mette in dubbio le sue capacità decisionali in qualità di maestra.

La cantante si è stancata delle critiche e si è rivolta direttamente alla padrona di casa, Maria De Filippi, che l’ha voluta fortemente nella squadra di Amici 20. Ecco cosa è successo e la sua richiesta in diretta.

Arisa chiede il licenziamento

Un’uscita che non poteva passare inosservata quella di Arisa: la cantante si è rivolta, questa volta, direttamente alla conduttrice del programma che prova sempre a sedare gli animi, soprattutto durante la puntata del sabato pomeriggio.

La cantante però finisce sempre per bisticciare con Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, ma è soprattutto quest’ultimo collega a darle molto filo da torcere. La presenza di Arianna è il motivo di scontro più frequente.

Durante il daytime andato in onda però, a creare la polemica, è un altro dei cantanti dell’artista, Raffaele. Il talento si è esibito ma i pareri dei due maestri sono risultati discordanti.

La cantante si è lasciata andare ad una richiesta che ha fatto sbarrare gli occhi ai fan della trasmissione dopo l’ennesimo attacco di Rudy che chiaramente non trova il ragazzo abbastanza talentuoso da meritare la maglia di Amici.

Lo sfogo della cantante

La coach si è rivolta a Maria per sfogarsi, ormai troppo un vero e proprio accanimento contro i suoi ragazzi:

‘Licenziami. Non sto scherzando. E’ proprio una rottura.’

I due colleghi l’accusano di essere troppo buona, cosa sbagliata in una scuola dove vince il vero talento.

Ma la cantante ha precisato:

‘Io penso che ci sia un accanimento oltremodo con i miei allievi. Io non vengo a mangiare a casa tua (ha detto rivolgendosi a Rudy) e tu non mi devi scocciare’.

La maestra si è davvero arrabbiata questa volta. Ma Rudy, per giustificare le sue parole negative dopo l’esibizione del cantante, ha precisato:

‘ La colpa non è di Raffaele. Io penso che quella di Arisa sia un’assegnazione completamente sbaglia’.

La querelle è destinata a durare!