Vi ricordate di Antonino Spadaccino? Vinse Amici 4, poi è cambiato tantissimo. Scopriamo cosa fa oggi e come è diventato, nella nuova versione.

A tanti anni di distanza dalla sua partecipazione al talent show, di cosa si occupa oggi il talentoso giovane? Scopriamolo insieme.

Lo abbiamo conosciuto nel corso della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi.

Parliamo di Antonino Spadaccino che, grazie alla sua meravigliosa voce, riuscì a conquistare sia i professori della scuola che il cuore del pubblico da casa.

Antonino Spadaccino, l’esperienza ad Amici

Antonino Spadaccino è uno dei concorrenti più conosciuti e apprezzati delle varie edizioni di Amici di Maria De Filippi.

Il ragazzo – al tempo – partecipò alla quarta edizione del popolare talent show e si aggiudicò la vittoria.



Grazie alla sua voce, infatti, ammaliò il pubblico in studio, i telespettatori e la stessa commissione di professori, tanto da arrivare al serale e vincere il programma.

Di cosa si occupa oggi Antonino Spadaccino?

Dopo la sua partecipazione ad Amici, Antonino Spadaccino ha continuato a cantare, solo che, dal 2016, non ha pubblicato né singoli, né album.

Però, nel contempo, ha portato avanti la sua attività live, insieme all’amico Pierdavide Carone. Entrambi, come avrete notato, non hanno avuto molta fortuna nel panorama musicale italiano, ma non per questo si sono abbattuti.



Antonino, inoltre, nel corso del tempo ha fatto anche coming out.

La sua battuta d’arresto, in campo musicale, è derivata anche da uno scarso supporto della casa discografica. In merito, però, si hanno poche notizie.

Certamente, i talenti recenti di Amici hanno avuto maggiore fortuna, in campo musicale, rispetto ai talenti delle edizioni passate, pertanto quello che si può sperare è che, un giorno, Antonino riprenda a registrare.

Ciò, infine, dipende dal fatto che non sempre gli artisti – seppur di talento – hanno una base di fan molto forte da poter avere successo massivo e social, proprio come avviene oggi.