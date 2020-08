View this post on Instagram

La #festadellaliberazione mi offre spunti di riflessione (giuro, non volevo fare la rima!) Ci possiamo liberare da un sacco di cose…dalle paure, dai condizionamenti, dal giudizio, dalle credenze (si, anche quelle della vecchia cucina 😝) Non è sempre facile, anzi, ma è in nostro potere farcela, e per questo auguro a tutti voi, e anche a me stessa, di riuscire innanzitutto a riconoscere ciò che ci blocca, e poi di avere il coraggio di trasformarlo e liberarcene! Buon #25aprile a tutti! #nonèmaitroppotardi per #amarcidipiù