Amici anticipazioni, la finale del 15 Maggio: vincitore, premi e televoto

E’ arrivato il giorno più atteso di questa edizione di Amici. Chi vincerà la finale? Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata.

I fan della trasmissioni e i finalisti sono in fibrillazione. Tra pochissime ore verrà infatti decretato il vincitore di questa ventesima edizione dello storico talent prodotto e condotto da Maria De Filippi.

A contendersi il podio saranno tre cantanti e due ballerini: Aka7even, Sangiovanni, Deddy, Alessandro e Giulia. Per la grande occasione, la puntata andrà in onda in diretta su Canale 5.

Ecco tutti gli spoiler sulla puntata: i meccanismi di televoto, i ricchi premi per gli allievi, ma soprattutto, chi sarà il vincitore?

Il televoto, come funzionerà

Il vincitore di Amici 20, verrà decretato mediante un particolare meccanismo di voto.

Secondo le ultime indiscrezioni una parte delle prove verranno giudicate dall’iconica giuria formata da Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, altre da una giuria tecnica di esperti ad hoc, altre infine dal pubblico da casa mediante il televoto.

Le prove verranno giudicate al 50% dal pubblico da casa, mentre il restante 50% spetterà alle giurie tecniche che saranno presenti nello studio di Amici 20.

Ma rullo di tamburi, a decretare il vincitore durante il ballottaggio finale, saranno unicamente i telespettatori tramite televoto.

Quali saranno i premi in palio?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

I premi in palio

Durante la finale di Amici 20, sono ben 7 i premi che verranno distribuiti ai concorrenti. In primis vi saranno i premi che premieranno un concorrente per categoria, dunque un ballerino e un cantante, dal valore di 50mila euro cadauno.

Vi sarà altresì il premio per il ‘Miglior Testo’, consegnato da uno dei volti iconici del programma Giovanni Caccamo, dal valore di 20mila euro.

Vi sarà altresì il ‘Premio Tim’ dal valore di 30mila euro e il ‘Premio delle Radio’, consegnato a tutti i finalisti.

Infine quello più ambito della finale, il Premio della Vittoria, che ha un valore di 150mila euro in gettoni d’oro.

Chi sarà ad alzare la coppa dei vincitori? Scopriamolo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Il vincitore di Amici 2021

Essendo la puntata trasmessa in diretta, scopriremo il vincitore solo questa sera, ma secondo quanto riportato da Androkonos, alcuni dati forniti da Eurobet riportano che tra i favoriti di questa edizione ci sono Sangiovanni con il 42% delle preferenze, e Giulia con il 23% delle preferenze.

Mentre Aka7even avrebbe solo l’8% delle preferenze, a seguirlo Deddy e Alessandro Cavallo che sarebbe all’ultimo posto.

Non ci resta che sintonizzarci alle 21.20 su Canale 5 per scoprirlo!