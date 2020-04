Amici All Star, Maria De Filippi torna in tv e trasforma il...

Il format televisivo “Amici All Star” torna nel palinsesto di Canale 5 e svolta con un nome inedito: “Amici Speciali – Con TIM Insieme per l’Italia”.

Cambia il nome della trasmissione Amici All Star. Il format televisivo di Maria De Filippi sarà ribattezzato da un importante sponsor che sostiene i fondi da devolvere alla lotta al Coronavirus. Una decisione inaspettata, che però potrebbe rivelarsi un ragguardevole successo.

Amici All Star, cambia il nome ma non la sostanza

La regina di Canale 5 Maria De Filippi, prova a rimettere in piedi il programma Amici All Star e lo fa iniziando dal nome: Amici Speciali – Con TIM Insieme per l’Italia. Una novità che però non riguarda la struttura e l’impostazione del format. Lo stile caratteristico delle produzioni di Maria De Filippi, infatti, resterà inalterato.

Amici Speciali sarà declinato in 4 puntate e i concorrenti saranno gli ex allievi del talent. Sono dunque le vecchie glorie della scuola di Amici i veri protagonisti dello spin-off della trasmissione. A loro verrà affidato il progetto televisivo.

Gran mistero sui nomi dei possibili partecipanti. Al momento attuale si vocifera che l’unica protagonista certa sarà la vincitrice dell’ultima edizione 2019/2020, ossia la cantante Gaia Gozzi.

Prima che scoppiasse la dilagante emergenza sanitaria da Covid-19, si era ipotizzato che Amici All Star potesse iniziare il 18 maggio. Tuttavia, alla luce dei risvolti, la data d’inizio di Amici Speciali resta ancora un gran punto di domanda. Non vi è alcuna sicurezza sulla data di esordio dello show.

Una vera delusione per gli aficionados del talent show firmato Mediaset, i quali auspicavano che il programma partisse in pompa magna prima dell’estate 2020. Ciononostante, questa eventualità non è da scartare.

Sulla pagina ufficiale della nota trasmissione Mediaset, infatti, è possibile leggere un recente comunicato pregno di speranza: