Amici, terribile lutto nella scuola di Maria De Filippi: ‘Si è spenta ieri’

Amici di Maria De Filippi in lutto, si è spento un volto noto del programma: lo straziante annuncio sui social

I fan storici di Amici di Maria De Filippi sicuramente ricorderanno che, nelle prime edizioni, la conduttrice selezionava una parte di pubblico parlante a cui era affidato il compito di opinionisti.

Nelle ultime ore, è venuta a mancare la nota professoressa di Lettere, Rita Speranza: l’addio sui social del figlio Francesco.

Amici in lutto: addio a Rita Speranza

Nei primi anni 2000, la padrona di casa selezionava una parte di pubblico a cui era affidato il compito di esprimere opinioni sui concorrenti in gara. Tra i protagonisti del pubblico parlante, è difficile dimenticare Rita Speranza. La donna è divenuta famosa in tutto il Paese per i suoi commenti senza peli sulla lingua. Oltre alla Speranza, tra gli opinionisti più famosi ricordiamo Alessandro Gelpi, Daniela Elia, Fabiana Pristerà e Simone Sitta.

L’insegnante di Lettere è venuta a mancare, all’età di 74 anni, nella giornata di ieri tra l’affetto dei suoi cari. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata da suo figlio Francesco attraverso il profilo Facebook della mamma.

L’annuncio sui social del figlio Francesco

Una spiacevole notizia per i fan del talent show di Canale 5. Suo figlio Francesco ne ha dato il triste annuncio tramite il profilo Facebook della mamma. I funerali di Rita Speranza si terranno questa mattina nella Parrocchia San Virgilio alle ore 10,30:

“A chi vorrà dare un ultimo saluto a mia madre i funerali ci saranno domani alle 10,30 alla Parrocchia San Virgilio di Via Paolo di dono, 218 per chi vuole anche a casa via del tintoretto 290. Vi abbraccio, Francesco”.

La redazione di Letto Quotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.