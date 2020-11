Amici 2020, anticipazioni: data di inizio, concorrenti e professori

In arrivo Amici 2020, ecco tutte le anticipazioni del programma: chi saranno i nuovi concorrenti e i professori, qual è la data di inizio e su che canale.

A breve tornerà l’appuntamento pomeridiano con il Talent Amici di Maria De Filippi.

Ecco tutte le anticipazioni sulla programmazione: data di inizio, concorrenti e professori.

Amici 20, anticipazioni: data di inizio, canale tv e orario

Torna l’atteso appuntamento con il Talent di Maria de Filippi: Amici 20.

La situazione sanitaria che l’Italia sta affrontando aveva messo in dubbio la possibile realizzazione del programma ma per fortuna un modo per metterlo a punto in totale sicurezza è stato trovato.

La presunta data di inizio del programma, si legge su Mam-e.it, sembra essere sabato 14 novembre 2020. Devono ancora giungere però le conferme ufficiali per la programmazione. Negli anni passati in questo periodo già era in onda ma proprio per la pandemia è stato riscontrato qualche ritardo.

La diretta di Amici 20 andrà senza dubbio in onda su Canale 5 e nel primo pomeriggio, come da tradizione, appuntamento alle 14.10. Il Day Time sarà invece trasmesso alle 19.00 e spostato su canale Italia 1.

Chi saranno i concorrenti-allievi di Amici 20

Il cast ufficiale degli alunni di Amici 2020 non è ancora stato rivelato dalla produzione. Non sono pochi però i nomi che impazzano sul web come concorrenti papabili.

Molti personaggi famosi sono stati avvistati ai casting, tra questi il TikToker e Youtuber Valerio Mazzeri e anche Shari Noioso.

Alcuni sono invece ex concorrenti di X-Factor come Rita Bellanza e Margherita Principi oppure l’ex concorrete di Amici Federico Pietrucci, costretto ad abbandonare il programma a causa di un brutto infortunio.

Anche Edoardo Brogi sembra esser stato avvistato proprio nelle giornate dei casting: ha vinto il Coca cola Summer Festival.

Elenco dei professori

Nell’elenco dei professori che giudicheranno gli allievi avremo come sempre Rudy Zerbi per la materia Canto mentre la Celentano per la materia Ballo.

È ancora in dubbio che il componente della band The Kolors, Stash, sarà parte del corpo docenti di Amici 20.

Tra le proposte papabile abbiamo anche la cantante Giorgia e con maggior probabilità Lorella Cuccarini per la materia ballo. Sarebbe un bel volta pagina per la Cuccarini dopo aver abbandonato la Vita In Diretta a causa dello screzio con Matano.