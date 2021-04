Amici 20, Veronica Peparini in lacrime, il suo fidanzato: “Aveva la tachicardia”

Veronica Peparini, durante la quinta puntata del serale di Amici, è scoppiata in lacrime insieme a tutto lo studio di Maria De Filippi: scopriamo insieme il motivo.

La professoressa di Amici è rimasta davvero sorpresa da un ospite d’eccezione. Lo studio è scoppiato in lacrime insieme a lei, il fidanzato Andreas ha rivelato: “Aveva la tachicardia”.

Ieri sera, durante la quinta puntata del Serale di Amici 2021, Veronica Peparini è stata coinvolta da tantissime emozioni, soprattutto perché si è esibita sua figlia nello studio di Maria De Filippi.

Una piccola ospite d’eccezione che ha davvero commosso tutti, dato che ha partecipato alla coreografia di Giulia Stabile, creata proprio dalla Peparini.

Le due hanno ballato insieme, commovendo tutti i presenti in studio.

Un bellissimo debutto per Olivia, che si sta impegnando per costruire un futuro uguale a quello di sua mamma e del papà Fabrizio Prolli, ex compagno di Veronica.

La maestra di Amici, con una voce tremante, ha spiegato che era molto emozionata per questo pezzo, dato che ha partecipato la parte più bella di lei, ovvero sua figlia.

La coreografia è stata fatta con un separé bianco, dove la bambina si trovava dietro mostrando solo la sua ombra e successivamente è entrata in scena.

A fine dell’esibizione Zerbi era in lacrime, Stash anche e soprattutto Stefano De Martino.

Andreas: “Aveva la tachicardia”

Maria De Filippi è rimasta davvero stupita dell’esibizione e ha trattenuto la piccola Olivia per farle prendere tutto l’immenso applauso del pubblico.

Da casa Veronica e Andreas Muller hanno commentato su Instagram l’esibizione di Olivia, anche il papà della bambina ha rilasciato il suo pensiero dicendo:

“Mi ha distrutto”

Non poteva mancare il messaggio di Andreas, che per lui è come se fosse sua figlia:

“Brava piccolina. Aveva la tachicardia fino all’ultimo secondo, ma è stata una vera ballerina. Tutti in lacrime”.

Un messaggio davvero commovente, ovviamente Veronica è davvero rimasta colpita e travolta dalle mille emozioni che ha provato ieri sera.