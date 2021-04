Amici 20, spoiler puntata del 10 aprile: sfide ed eliminato della quarta puntata

Quali sfide vedremo e chi sarà eliminato nella quarta puntata del serale di Amici 20 in onda su canale 5 sabato 10 aprile? I dettagli!

Torna sabato in prime time il talent condotto da Maria De Filippi che ha debuttato nella fase serale con uno share del 28%.

L’ottimo successo di pubblico dipende soprattutto dalla grande qualità delle esibizioni dei ragazzi concorrenti con l’aggiunta di ospiti e giudici famosi.

Per chi non può aspettare domani ecco cosa vedremo nella prossima attesa puntata serale di Amici 20: chi è stato eliminato?

Amici 20: spoiler puntata di sabato 10 aprile

L’edizione numero 20 del talent più longevo del piccolo schermo sta riscuotendo un enorme successo di pubblico nonostante la scelta della produzione di registrare anche le puntate serali a differenza di ciò che accadeva gli scorsi anni.

Nella registrazione avvenuta ieri sera i ragazzi si sono affrontati nelle sfide volute dai professori ed alla fine vi è stata come previsto anche l’eliminazione.

Amici 20 il serale: le sfide ed i ragazzi in gara

Vediamo dunque nel dettaglio cosa è avvenuto e cosa vedremo in onda sabato 10 aprile. Ad aprire la serata delle sfide è la squadra Zerbi-Celentano che sfiderà quella di Pettinelli-Peparini.

Sarà proprio la squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli ad avere la peggio, cosa che costringerà Aka7even ad affrontare direttamente il ballottaggio.

Dopodichè sarà la volta della seconda sfida ed i professori Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano saranno nuovamente in gara con la loro squadra. La sfida questa volta sarà diretta contro la squadra di Arisa e della Cuccarini. Seconda candidata al ballottaggio sarà Enula ma le sfide non finiranno qui.

La terza ed ultima manche vedrà uscire perdente il cantante Tancredi che dunque completerà la triade dei concorrenti candidati all’eliminazione.

Chi dovrà lasciare la scuola di Amici 20?

Amici 20: ospiti ed eliminato della quarta puntata

Nella quarta puntata del serale vi sarà solamente una eliminazione anche se molto sofferta come lo sono state le ultime. A differenza delle scorse puntate la produzione ha deciso di cambiare l’ter dell’eliminazione. Non più dopo la prima manche ma avverrà al buio e verrà svelato solo in casetta sabato.

Durante la serata potremo vedere ospiti due grandi nomi dello spettacolo italiano la comica e presentatrice di Striscia La Notizia Francesca Manzini e la cantante Alessandra Amoroso.

Per il cantante Aka7even arriverà una buona notizia: sarà lui ad essere salvato e rimesso in gioco per primo.

Ad uscire definitivamente dal talent di Amici 20 sarà dunque uno tra i cantanti Enula e Tancredi. Per saperlo bisognerà attendere la messa in onda della puntata completa che avverrà solo domani, sabato 19 aprile.

Per non perdersi nemmeno un minuto del serale di Amici 20 non resta dunque che sintonizzarsi su Canale 5 sabato 10 aprile alle ore 21.20 o rivedere le esibizioni sulla piattaforma gratuita Mediaset Play.