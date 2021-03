Torna sabato 13/03 il reality di Canale 5 dalla scuola più famosa della tv, ecco tutte le anticipazioni della puntata.

L’8 marzo si è registrata una nuova puntata di Amici 20, chi ha ottenuto l’ambita maglia verde e chi sarà ospite sabato prossimo?

Ecco tutti gli spoiler sulle prossime puntate e sull’avvio del serale!

Amici 20, registrazione dell’8 marzo: cosa è accaduto

Nella giornata della festa della donna si è registrata una nuova puntata dell’appuntamento consueto del sabato pomeriggio.

Nello studio di Amici 20, Maria De Filippi sarà al timone di una nuova ed intensa puntata del reality che da molti anni porta in tv il talento e la bravura di giovani artisti.

Come ogni puntata del sabato, anche in quella di sabato 13 marzo ci saranno confronti accesi tra i professori e prove intense per gli allievi della scuola. Come riportano le anticipazioni in ballo sabato prossimo ci sarà l’ambita maglia verde, il pass per il serale.

Come anticipato nelle scorse settimane infatti questo anno non vi era uno sbarramento per numero di posti disponibili, ma i ragazzi avrebbero dovuto impegnarsi per convincere i professori di meritarsi il serale che inizierà sabato 20 maggio.

Una notizia che farà felice i fan della trasmissione: tutti gli allievi hanno ottenuto la maglia verde e quindi parteciperanno come concorrenti al serale!

Chi sarà ospite della puntata di sabato 13 marzo

Gli allievi che avevano subito una sospensione o erano ancora in bilico si sono infatti sottoposti alle prove previste ed i professori hanno dovuto valutare il loro impegno e la loro preparazione.

A quanto emerge devono proprio aver convinto Arisa, Zerbi, Celentano, Peparini e Cuccarini, poiché nessun alunno è stato bocciato! Una grande puntata dunque piena di emozioni e di belle performance attende gli appassionati del reality.

Ad esibirsi saranno Enula, Gaia, Samuele, Rosa e Sangiovanni che ha già ottenuto il disco d’oro per il suo singolo intitolato “The Lady”.

Non solo, in studio arriveranno anche due ospiti direttamente dal Festival di Sanremo appena terminato.

Stiamo parlando di Gaia ed Annalisa, due giovani talenti ex partecipanti di Amici, torneranno sul palco che ha dato il via alla loro carriera e come accadrà per Arisa, anch’essa reduce dalla kermesse, proporranno le canzoni che hanno partecipato a Sanremo.

Il Serale: spoiler

L’attesa per l’appuntamento con la fase finale del programma è quasi terminata poiché il serale prenderà il via sabato 20 maggio sempre in prime time. Le puntate questo anno non saranno in diretta ma verranno registrate prima, gli spoiler dunque filtreranno a go go!

Gli spoiler che trapelano per ora riguardano il cast artistico della trasmissione: non sarà più Giuliano Peparini a dirigere la parte coreografica ma Stephan Jarny un coreografo di origini francesi che debutterà in tv ad Amici 20.

Non si conosce ancora la composizione definitiva del parterre di giudici che avrà il compito di valutare le esibizioni degli alunni in gara. Un’indiscrezione al momento parla di Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del GFVip, tra i giudici.

Non resta dunque che sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 14.10 per un’altra puntata dello speciale del sabato di Amici 20!