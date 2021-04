Scopriamo tutte le anticipazioni sulla registrazione che avrà inizio giovedì pomeriggio: le ultime notizie dal daytime e l’ira dei fan.

Nuovi guanti di sfida sono stati lanciati tra i professori ed i ragazzi hanno appreso le prove su cui si dovranno confrontare.

Ecco inoltre la decisione Mediaset sul prossimo serale di Amici 20 che ha lasciato tutti i fan con l’amaro in bocca.

Amici 20, quinta puntata: registrato il 15 aprile

Si avvicina l’attesa quinta puntata del talent più seguito della tv, con la conduzione di Maria De Filippi ma i fan hanno mal digerito una smentita che aveva dato speranze.

Solo pochi giorni fa era infatti filtrata la notizia che le prossime puntate del serale, la fase più attesa di tutto il programma, sarebbero state nuovamente in diretta. Per questa edizione infatti, fino ad ora le puntate erano registrate qualche giorno prima.

Purtroppo per il momento i fan resteranno a bocca asciutta: anche la quinta puntata del serale di Amici 20 verrà registrata giovedì 15 aprile.

Le telecamere si accenderanno dunque intorno alle ore 17 per riprendere ciò che andrà in onda sabato in prime time e in serata qualche indiscrezione, non confermata, potrebbe cominciare a filtrare sul web.

Proprio sul web però i fan si continuano a scatenare in polemica aperta con la giuria di questa edizione il cantante Stash, l’ex ballerino e conduttore Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Proprio i tre giudici sono sotto accusa per le decisioni prese durante le ultime serate, che hanno portato all’eliminazione di Tommaso ed Enula.

Amici 20, guanti di sfida ed esibizioni: cosa è stato deciso

Come sempre dunque anche nella prossima puntata del serale di Amici 20 ci saranno tre manche con un eliminato finale. Di sicuro le sfide saranno molto coinvolgenti e si creeranno polemiche, ma ecco cosa sappiamo fino ad ora di cosa accadrà nella registrazione di oggi pomeriggio, 15 aprile.

Come emerso dall’ultimo daytime, guanti di sfida sono stati lanciati dalla squadra Zerbi-Celentano contro la squadra Pettinelli-Peparini. Sarà dunque la volta di Sangiovanni che sfiderà Aka7even e Tancredi.

“Tutti e tre i cantanti scrivono le proprie canzoni e fanno della scrittura il loro punto forte- qualcuno con successo qualcun altro meno.”

La sfida ruoterà attorno al successo di Lucio Battisti “Una donna per amico” e si prevedono scintille!

Altro guanto di sfida sarà lanciato tra la squadra Cuccarini-Arisa e quella dei Celentano-Zerbi e riguarderà una prova tutta nuova per l’occasione.

Per scoprire cosa accadrà nella quinta puntata del serale in onda sabato 17 aprile alle 21.20 continuate a seguirci per altre anticipazioni!