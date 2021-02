Amici 20, in arrivo il serale: date possibili e le novità

L’avventura della classe di Amici 20 sta per sbarcare al prime time e l’attesa si fa sempre più accesa, ecco gli spoiler!

Una nuova edizione del serale di Amici 20 è ormai alle porte. Manca proprio pochissimo per vedere le esibizioni e le sfide dei ragazzi in gara.

Secondo le anticipazioni si partirebbe dal mese di marzo, ecco le date papabili e tute le novità annunciate.

Amici 20, il prime time in arrivo: le date più probabili

Una delle trasmissioni che da anni rappresentano una certezza per il pubblico Mediaset è di sicuro il talent Amici.

Si è ormai giunti alla ventesima edizione ma nonostante il tempo che passa lo show guidato dalla regina della tv Maria De Filippi non smette di appassionare.

La formula vincente del programma a metà tra un talent ed un reality, con protagonisti ragazzi giovani e pieni di talento che si cimentano nelle lezioni tenute dai professori famosi.

Proprio ad Amici sono nati, professionalmente parlando, alcuni dei nomi più importanti del panorama artistico italiano. Stiamo parlando di Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Alberto Urso, solo per citarne alcuni.

Dopo un inizio d’anno fatto già di scontri tra professori e tra prof ed alunni si arriverà all’atteso appuntamento serale.

Per quanto riguarda la data di inizio ancora non vi sono conferme ufficiali, ma le anticipazioni danno come papabili due date.

Quello che è assodato è che si tratterà del mese di marzo, quindi presumibilmente lo scopo sarà attendere la fine di C’è Posta per Te, prevista per il 20 febbraio.

Alcuni blog e siti di anticipazioni danno due date possibili, il 10 o il 20 marzo 2021. Saranno dunque il mercoledì o il sabato sera ad ospitare i ragazzi di Amici 20?

Si attende la conferma ufficiale ed intanto i 17 ragazzi della classe possono cominciare a pensare alle prossime impegnative settimane.

Amici 20, gli spoiler sul cast

La novità maggiore di questa edizione è infatti che non ci sarà uno sbarramento per numero di posti: tutti i ragazzi nella puntata di sabato scorso hanno ricevuto l’ambita maglia dorata che indica la possibilità di partecipazione al serale.

Nelle settimane che dividono dall’inizio del serale infatti saranno i professori a decidere quali alunni saranno meritevoli di accedervi.

Solo alcuni alunni dunque otterranno il pass per il prime time e le lezioni dei professori Zerbi, Celentano, Cuccarini, Arisa e Peparini, andranno prese ancora più seriamente.

Anche per quanto riguarda i nomi che faranno parte del cast del serale vi è ancora riserbo anche se alcuni rumors danno come possibili giudici Michele Bravi, Sabrina Ferilli e Alessandra Amoroso.

Se non vuoi perderti nessuna puntata di Amici 20 intanto segui il daytime tutti i pomeriggi alle 19 ed il sabato alle 14.10 sempre su Canale 5!