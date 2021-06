È ufficialmente finita la storia d’amore tra Rosa e Deddy: le parole della ballerina dopo la rottura.

A rompere finalmente il silenzio sulla questione ci ha pensato l’ex allieva di Lorella Cuccarini con un post condiviso sui social.

La storia d’amore tra Rosa Di Grazia e Deddy

Si sono conosciuti durante il percorso ad Amici 20, hanno fatto sognare milioni di telespettatori con la loro storia d’amore.

Sin da subito hanno dimostrato di avere una grande complicità e stima.

Nonostante i vari alti e bassi all’interno del programma, si sono sempre supportati.

Ma a quanto pare quando si sono spenti i riflettori qualcosa è andato storto.

In questi giorni, entrambi hanno preferito rimanere in silenzio riguardo la loro situazione sentimentale.

Finalmente a far chiarezza sulla questione è stata la ballerina napoletana, con un post pubblicato sui suoi profili social.

Rosa Di Grazia, il triste annuncio

Purtroppo la coppia più amata di Amici 20 si è lasciata, lo ha rivelato Rosa, l’ex allieva di Lorella Cuccarini, in un lungo post dove ha spiegato di non averlo comunicato prima perché non si sentiva pronta.

Ha aggiunto:

“La relazione tra me e Deddy pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità è stata per me davvero importante“.

La loro storia d’amore non è andata come i due immaginavano e speravano.

Rosa ha precisato:

“Non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente”.

Ha concluso dicendo:

“Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui. Ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene”.

Infine la ballerina ha scritto una semplice frase molto importante:

“Sono pronta a ricominciare da me!”.

Purtroppo questo triste annuncio ha spiazzato moltissimi fan, ma nonostante quello che è successo rimarranno lì a sostenerli come hanno sempre fatto.

