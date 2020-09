Amici 20, nuova insegnante: la famosa cantante tra i prof del talent show, l’indiscrezione

Il talent show di Maria De Filippi si prepara a una nuova edizione e sta già pensando a rivoluzionare il corpo docente

Scopriamo chi dovrebbe essere la nuova insegnante di canto di Amici, una cantante famosissima in Italia!

Il ritorno di Amici 20

Tra qualche mese suonerà la campanella nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

La 20esima edizione del talent show partirà tra ottobre e novembre, e sarà allora che la padrona di casa inaugurerà un nuovo anno accademico e darà il via alla formazione della classe di Amici.

In base ad alcune indiscrezioni, sarebbero in atto delle rivoluzioni su tutto il format del programma, e in particolare sulle figure dei componenti del corpo docente, sia per il canto che il ballo.

Un rumor circola da giorni e vorrebbe una nota cantante tra gli insegnanti della nuova edizione del talent show, scopriamo di chi si tratta!

Una nota cantante tra gli insegnanti di Amici 20

Secondo il noto settimanale Vero, una celebre cantante italiana sarebbe stata accolta da Maria nel corpo docenti della nuova edizione di Amici.

Si tratterebbe di un’artista romana di grandi successi, come Strano il Mio Destino e Come Saprei. Di chi stiamo parlando? Naturalmente di Giorgia!

In più occasioni Giorgia ad Amici di Maria De Filippi è stata invitata come special guest e l’abbiamo vista duettare con i cantanti in gara durante la fase Serale del talent.

L’artista, inoltre, ha più volte dichiarato di essere stata chiamata a fare la giudice, ma di essersi sempre rifiutata per una questione emotiva.

In attesa di saperne di più, non ci resta che rimanere sintonizzati su Canale 5 per scoprire quando andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del talent show!