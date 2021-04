Amici 20, Maria De Filippi: look in nero da capogiro, dettagli e...

Maria De Filippi ha scelto per la sesta puntata del serale di Amici 20 un outfit nero molto ricercato: ecco quanto le è costato.

Nella sesta puntata di Amici 20 andata in onda sabato 24 aprile 2021 molte le soprese. Maria De Filippi come sempre al timone del talent più amato ha colpito per il look scelto: eleganza, particolarità e ricercatezza sono le parole chiave.

Scopriamo cosa indossava Maria De Filippi, brand e quanto le è costato: una cifra da capogiro!

Amici 20, sesta serata: risate e suspense

L’attesa puntata numero 6 del serale di Amici 20 è andata in onda come di consueto ieri sera sabato 24 aprile dagli studi 8 Elios di Roma.

L’attesa per le anticipazioni della registrazione avvenuta giovedì era altissima e nel vedere la puntata si è avuta la conferma di un nuovo appuntamento pieno di momenti divertenti e di esibizioni artistiche di gran spessore.

Maria De Filippi come sempre ha affascinato con i suoi modi eleganti ed ironici ed è stata protagonista del momento più esilarante della serata: la gag con l’attore comico Nino Frassica ospite atteso oltre ad Annalisa.

Amici 20, Il look di Maria De Filippi: punti luce e leggins con staffe

La conduttrice ha sfoggiato per la sesta serata un look che nuovamente stupito i fan. Dopo l’outfit rosso della scorsa puntata Maria torna al nero ma non totale.

La De Filippi infatti indossava una giacca nera dal taglio ampio che pare appartenere al marchio Saint Laurent tempestata da punti luce, del costo di 2.290 euro come appare dalle ricerche sul web.

Sotto la giacca si intravedeva un top bianco di raso dello stesso marchio del costo di 990 euro che donava un tocco di romanticismo e sensualità all’outfit.

È stato però il pantalone a colpire particolarmente l’attenzione. Il leggins black in pelle fasciava la figura e la slanciava con il dettaglio delle staffe che facevano risaltare la cavigia nuda. Anche il marchio del leggins è Saint Laurent ed il prezzo si aggira attorno agli 890 euro.

A chiudere il look, le décolleté nere con tacco a spillo firmate Gianvito Rossi che davano eleganza e morbidezza alla figura e che ormai rappresentano un must per la conduttrice.

Insomma un outfit che ha saputo mixare sensualità, forza ed eleganza rimanendo sobria ma mai scontata. Il costo totale supera i 4 mila e duecento euro ed ormai l a conduttrice Maria De Filippi è a pieno titolo un’icona di stile seguita e copiata dai fan e non solo!

Vi è piaciuto lo stile sfoggiato da Maria De Filippi? Continuate a seguirci per altre curiosità sui look delle vostre star preferite!