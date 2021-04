Amici 20, il look di Maria De Filippi spiazza tutti: la scelta glamour

Amici 20, il look di Maria De Filippi spiazza tutti: la scelta...

Quinta puntata del serale di Amici 20 molto emozionante, Maria De Filippi ha scelto un outfit colorato e molto elegante: ecco quanto costa!

Il talent di Canale 5 ha riscosso anche ieri sera grande successo. Tra le esibizioni e gli ospiti a risaltare è stato anche il look della conduttrice che ha scelto di rinunciare al total black per un bagno di colore decisamente azzeccato.

Scopriamo tutti i segreti del look di Maria De Filippi nella puntata numero 5 di Amici 20!

Amici 20, Maria De Filippi al timone del serale

Il talent di Amici dopo essere entrato nella fase più adrenalinica della stagione, sta arrivando al giro di boa che condurrà gli allievi dritti alla finale.

I daytime ma soprattutto la puntata canonica del sabato sera coinvolgono un ampio numero di telespettatori, veri e propri appassionati del programma, che non vedono l’ora che i loro beniamini scendano in campo ogni settimana.

Non solo, anche le diatribe tra i professori ed il look dei protagonisti sono elementi che contribuiscono a mantenere alto l’interesse verso la trasmissione.

Uno dei punti chiave è di sicuro l’iconica presentatrice Maria De Filippi, che con il suo charme e la sua naturalità è amata da tutti.

Nelle scorse puntate la De Filippi ha scelto un look total black nel segno dell’eleganza, per questa quinta puntata invece vi è stata una scelta del tutto diversa ma ugualmente elegante, scopriamo tutto!

Il look della 5′ puntata colpisce tutti: la scelta glamour

La regina della tv è apparsa nello di Amici 20 nella puntata di ieri sera 17 aprile 2021 ha scelto un look davvero molto elegante e dal costo da capogiro: il suo outfit completo con abito camicia pantalone nei toni del rosso ed accessori in tono è costato circa 2700 euro.

Per la camicia Maria ha scelto un capo con fantasia optical e maniche a 3/4 del marchio Gucci del costo di 279 euro. La scollatura lasciava intravedere il top in pizzo del marchio Saint Laurent del costo di 990 euro.

Per i pantaloni invece via ad un monocolore pieno con taglio a zampa che le slanciava la figura del brand Saint Laurent a costo 890 euro.

Chiudevano il look un paio di décolleté con tacco vertiginoso e colore nude del brand Gianvito Rossi del costo di 560 euro.

Vi è piaciuto il look di Maria De Filippi nel serale di Amici?

Per scoprire quale saranno i suoi prossimi abiti non resta che continuare a seguire le puntate del serale di Amici 20 in onda tutti i sabato su canale 5 dalle 21.20!