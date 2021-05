Amici 20, Giulia Stabile nella morsa degli haters: lo sfogo della vincitrice spiazza i fan

Dopo aver vinto Amici 20, Giulia Stabile replica alle accuse mosse contro di lei sui social. Le dure parole della ballerina lasciano i fan senza parole: ‘Tanta Cattiveria’.

Sono trascorsi solo pochi giorni dalla fine del celebre talent condotto da Maria De Filippi, il quale ha visto trionfare la ballerina del team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

E’ stata Giulia Stabile ad aggiudicarsi il titolo di Vincitrice di Amici 20 e l’ambito montepremi dal valore di 150mila euro in gettoni d’oro.

La diciottenne romana, in queste ultime ore è finita sotto i riflettori a seguito di una Stories apparsa sul sul suo profilo Instagram.

La fidanzata del vincitore della categoria cantanti, Sangiovanni, ha dovuto infatti fare i conti con alcune accuse mosse da parte degli haters. La replica della ballerina spiazza tutti. Ecco tutti i dettagli.

Giulia Stabile, l’attacco sui social

La talentuosa ballerina romana è stata infatti recentemente accusata sui social di non sapersi interfacciare con il suo pubblico e di sapere ‘solo ridere’:

”Ma sta ragazza, sa dire una parola? Ride solo e basta”

ha scritto un utente sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Repentina la risposta di una fan della vincitrice di Amici, la quale ha voluto prendere le difese della Stabile, la quale ha voluto sottolineare che la ballerina, appena 18ennne, avrà sentito sicuramente in questo contesto, la ‘pressione della trasmissione’ e un ‘imbarazzo’, non avendo mai nascosto i suoi problemi di autostima durante i daytime.

Per cui il suo ridere, aggiunge la fan, potrebbe essere non altro frutto dell’emozione e del nervosismo legata all’esperienza, ribadendo che seppur non abbia potuto in qualche modo soddisfare il pubblico con le parole, l’ha di certo emozionato con il suo talento, la danza.

La replica della vincitrice di Amici 20

Non si è fatto attendere però la replica dell’Interessata, la quale tra le sue stories ha voluto mettere a tacere le critiche mosse contro di lei. Ecco che cosa ha scritto tra le sue Stories poche ore fa:

”So che comunque esiste tanta cattiveria e la gente non ci pensa due volte prima di scrivere qualcosa che potrebbe ferire realmente una persona”

aggiungendo che fortunatamente l’esperienza ad Amici 20, l’ha aiutata a crearsi ‘una corazza’, e che ‘queste persone’ non riusciranno più a ferirla in alcun modo, e ancora:

”Vorrei solo che non perdessero tempo e che pensassero a vivere meglio la loro vita piuttosto che sprecare minuti a insultare una ragazzina che è riuscita a realizzare il proprio sogno”

ha concluso la ballerina romana invitando a ‘ridere più spesso perchè è bellissimo’.