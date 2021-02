Amici 20, Gaia Di Fusco non è un volto nuovo, ecco chi è: età, tv, curiosità

Amici 20, Gaia Di Fusco non è un volto nuovo, ecco chi...

Tutto quello che sappiamo sulla nuova cantante di Amici 20, che ha preso il posto di Elisabetta Iankovich.

Gaia Di Fusco ha ottenuto un banco nel talent show di Maria De Filippi, per volere dell’insegnante di canto Arisa.

La donna l’ha fortemente voluta, per prendere il posto di Elisabetta Iankovich, che invece ha abbandonato la scuola di Canale 5.

Secondo Arisa, infatti, visto il serale alle porte, Elisabetta non sarebbe riuscita a esprimere la sua essenza entro quella data.

Discorso diverso, invece, per Gaia Di Fusco che sembrerebbe essere già pronta per la fase finale.

Chi è Gaia Di Fusco

Ha 19 anni e viene da Mondragone, in provincia di Caserta. Appassionata di canto fin da piccola, in realtà questa ad Amici 20 non è la prima volta che la vediamo.

La giovane, infatti, ha preso parte a All together Now, il programma di Mediaset al quale ha partecipato, esibendosi con il brano la canzone Io e te da soli di Mina.

Prima ancora, era arrivata in finale in un’altra trasmissione: si tratta di Io canto, nel 2013, dove faceva parte della squadra di Claudio Cecchetto.

Lì aveva cantato brani del calibro di Luce (Tramonti a nord-est) di Elisa e Someone like you di Adele.

Oggi è tra i nuovi allievi di canto di Amici 20.

Vita privata e curiosità

Gaia è molto legata alla mamma Annamaria e al papà Mario, che l’hanno sempre sostenuta nel suo percorso artistico.

Ha anche due fratelli, Niccolò e Sara. Al suo fianco c’è anche la nonna, che le ha trasmesso la passione per il canto.

Gaia è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito pari a 19,7 mila followers.

Visto il suo recente ingresso ad Amici 20, si presume che i suoi seguaci aumenteranno esponenzialmente.