Amici 20, fiocco azzurro per la ballerina: la dolce dedica sui social commuove i fan

Sono trascorse diverse settimane dalla fine dell’iconico talent di Canale 5. A finire al centro dell’attenzione, una delle protagoniste più amate di questa edizione.

Il motivo? L’arrivo della cicogna. La dolcissima dedica sui social apparsa proprio pochissime ore fa ha emozionato l’intero popolo di Instagram. Scopriamo insieme tutti i dettagli in merito.

Di chi stiamo parlando? La protagonista di questa lieta notizia è la ballerina Martina Miliddi, la quale in queste ultime ore ha annunciato sui social di essere diventata finalmente zia del piccolo Niccolò, figlio di sua sorella nato lo scorso 15 giugno 2021.

Una notizia che ha inondato casa Miliddi di una immensa gioia. L’Ex fidanzata di Aka7even, ha così voluto dare il suo personale benvenuto al suo nipotino scrivendo un lungo post sui social, accompagnato dalla foto del dolcissimo faccino del nipotino. Eccone uno stralcio:

”Se penso a come mi hai cresciuta posso solo dire che mamma meravigliosa sarai. Ci saró sempre, in qualunque momento”

ha scritto parlando a cuore aperto alla sorella, poi ha aggiunto:

ha concluso emozionando i suoi followers che si sono stretti a lei e alla sua famiglia in un abbraccio fatto di profonda gioia.

Nel lungo post dedicato a sua sorella e il nuovo arrivato in famiglia, Martina Miliddi ha rivelato un retroscena relativa alla sua esperienza ad Amici.

Quando ha partecipato ai casting, ha scritto la ballerina aveva da poco scoperto la gravidanza della sorella, con la quale intrattiene un rapporto davvero speciale fatto di amore sincero e complicità:

ha scritto la Miliddi, la quale però incoraggiata dalla sorella ha deciso di intraprendere questa nuova avventura e di ricorrere il suo sogno:

”Stavo in pensiero tutti i giorni, mi preoccupavo, volevo essere presente.

Non ero lì fisicamente, ma c’ero con tutto il mio cuore.. ero emozionata, in preda all’ansia per il suo arrivo”