Amici 20 BOMBA, il daytime cambia canale: fine dell’accordo con Real Time

Cambiano le sorti di Amici 20 per volere di Maria De Filippi e di un accordo siglato di recente con un nuovo canale tv.

La celebre conduttrice aveva previsto tutto e ora finalmente il sogno si realizza per Maria e per l’intera produzione del programma.

Lo scorso luglio era stato annunciato che il daytime di Amici 20 non sarebbe più andato in onda su Real Time, ma su Italia 1.

Si pensava che fosse una misura temporanea, frutto del contenzioso che la Fascino, società della De Filippi, aveva rischiato con Discovery, che possiede Real Time.

La produzione del talent show, infatti, non aveva potuto trasmettere a Discovery le puntate del daytime di Amici già contrattualizzate con la società.

Invece, la decisione appare ora definitiva. Amici 20, in base a quanto riportato da Davide Maggio, sbarcherà infatti su un nuovo canale.

In base alle indiscrezioni, Amici 20 sbarcherà in streaming su Amazon Prime Video.

L’accordo tra il colosso di Jeff Bezos e Maria De Filippi riguarderà le puntate del daytime del talent show.

Ancora non si conoscono né le tempistiche né le modalità di trasmissione, ma l’entusiasmo del pubblico è già palpabile.

Maria De Filippi, tra l’altro, pare avesse previsto tutto:

“Penso che sarebbe un bene per me, per Amici, per Mediaset. La tv generalista deve imparare a convivere con queste realtà. Sono convinta che se Amici andasse su Amazon non toglierebbe telespettatori a Mediaset, semmai li aggiungerebbe.”