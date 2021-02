Amici 20, anticipazioni sabato 27/2: cinque studenti sospesi, un super ospite in...

Torna l’atteso appuntamento del sabato pomeriggio con la scuola di Amici 20 con la conduzione di Maria De Filippi.

Alcuni studenti saranno a rischio eliminazione ma le sorprese non finiranno qui.

Ecco tutte le anticipazioni dello speciale del sabato di Amici 20!

Amici 20: sospesi in 5, saltano il serale?

L’annuncio è stato dato durante il daytime di venerdì pomeriggio e nella puntata consueta del sabato saranno di sicuro forniti i dettagli.

Ben cinque tra gli studenti della classe di Amici 20 avranno un serio provvedimento disciplinare. A causare ciò sarebbe stata una serie di eventi verificatisi durante la scorsa settimana per la precisione durante la permanenza dei ragazzi in casetta.

Ma chi sono i concorrenti a rischio? I cinque che avranno la sospensione sono Enula, Martina, Ibla, Aka7even ed Alessandro.

Per quest’ultimo sono anche giunti i rimproveri molto seccati da parte della sua insegnante Lorella Cuccarini.

Ma cosa significa tale provvedimento? Come noto, in queste settimane i ragazzi dovranno guadagnarsi Il pass per il serale.

Questo provvedimento dunque potrebbe mettere a rischio tale importante partecipazione ed è per questo che i cinque dovranno proprio sabato 27 dimostrare di meritarsi il posto.

Ospiti attesi ed altre novità

Il programma condotto dalla sempre bravissima Maria De Filippi riscuote da anni ormai una grande successo ed ogni edizione vede la nascita di talenti molto apprezzato sulla scena nazionale e mondiale.

In queste settimane si sta veleggiando verso l’appuntamento serale del programma, la fase più attesa in cui le sfide diventeranno serratissime ed il livello dello show porterà ospiti noti molto attesi.

Anche nella puntata del sabato però sono previsti alcuni ospiti famosi: il 27 febbraio sarà la volta di un ex componente di un duo molto apprezzato tra i giovani ma non solo.

Stiamo parlando di Benjamin Mascolo prima dello scioglimento in coppia con Federico Rossi per il duo Benji&Fede.

La musica sarà dunque protagonista a tutto tondo ed i colpi di scena non si faranno attendere.

Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 alle 14.10 per una nuova avvincente puntata di Amici 20!