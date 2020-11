Amici 20 anticipazioni: date, insegnanti, concorrenti e novità

Scopriamo insieme tutte le novità che ci riserva la nuova stagione di Amici 20, condotta come sempre da Maria De Filippi su Canale 5.

Approfondiamo insieme tutti i dettagli relativi alla ventesima stagione di uno dei talent show più longevi della televisione italiana, Amici di Maria De Filippi.

Anticipazioni Amici 20: quando inizia il talent show

Amici 20 torna su Canale 5 con una nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

Come da format, la trasmissione andrà in onda tutti i sabato pomeriggio, con la diretta pomeridiana nella quale i giovani concorrenti si sfideranno per l’ottenimento e il mantenimento dei banchi.

Nel primo appuntamento, in onda sabato, 14 novembre 2020, verranno accolti i nuovi ingressi nella scuola più spiata d’Italia.

Immancabili anche gli appuntamenti con il quotidiano di Amici, che verrà trasmesso dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 19:00 su Italia 1!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Anticipazioni Amici 20: tutte le novità

Sono stati svelati i nuovi professori che insegneranno canto e danza ai concorrenti del talent show in questa ventesima edizione.

Veronica Peparini ha lasciato la scuola, dopo anni di insegnamento, e verrà sostituita da Lorella Cuccarini. Secondo alcuni rumors, tra gli insegnanti di canto subentrerà la celebre cantante Arisa.

In anteprima, ecco, secondo le indiscrezioni, alcuni nomi dei possibili nuovi allievi della scuola di Amici.

Potrebbero entrare il youtuber e tiktoker Valerio Mazzei, la cantante ex concorrente di Tu sì que vales Shari Noioso, le ex concorrenti di X Factor Rita Bellanza e Margherita Principi;

e poi ancora l’ex concorrente di Amici, Federico Pietrucci, che aveva abbandonato la scuola per un infortunio, ed Edoardo Brogi, vincitore del Coca Cola Summer Festival.

Per scoprire tutte le altre novità della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, non rimane che sintonizzarsi sabato, 14 novembre 2020, nel primo pomeriggio di Canale 5.