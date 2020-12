Amici 20, anticipazioni 14 dicembre: Arianna, Rosa e Riccardo a rischio

Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di oggi del talent show, che riprenderà da dove interrotto sabato scorso.

La puntata di sabato, 12 dicembre, è stata segnata da nuovi ingressi, eliminazioni, colpi di scena e tante emozioni.

Nel dettaglio, la cantante Letizia è stata battuta da Enula, Tommaso ha sconfitto Riccardo, che è comunque rimasto nella scuola;

Arianna, invece, ha deciso di rinunciare a Rudy per essere seguita da Arisa. La puntata di oggi riprenderà da dove interrotto, scopriamo cosa accadrà.

Anticipazioni Amici 20: Arianna incassa il rifiuto

Nel daytime di oggi, che andrà in onda su Canale 5 alle ore 16.10 e poi su Italia 1 alle ore 19.00, avrete modo di assistere a imperdibili novità sul caso di Arianna.

Quando sembrava tutto risolto, infatti, ecco emergere una verità che lascerà incredula la cantante del talent show.

A un certo punto, infatti, la vocal coach della ragazza entrerà in studio e annuncerà di non voler più lavorare con lei. La notizia è inaspettata e provocherà varie reazioni anche tra il pubblico in studio.

Quale sarà il destino di Arianna? La sua permanenza nella scuola sembra sempre più incerta, anche se il cambio prof potrebbe rivelarsi un nuovo inizio.

Anticipazioni Amici 20: gli allievi a rischio

La puntata di sabato si era interrotta poco prima dell’esibizione di Esa. Dopo di lui, daranno prova del loro talento anche Kika, Raffaele ed Evandro.

I professori confermeranno le maglie di tutti e nessuno degli allievi della scuola verrà messo in sfida.

Una volta in casetta, i ragazzi vedranno i video dei loro aspiranti sfidanti. Tra gli allievi a rischio sfida ci sono sicuramente Rosa e Riccardo.

La loro esibizione di sabato non è affatto piaciuta ad Alessandra Celentano, che spera che le sue critiche li spronino a migliorare.

Anche Lorella Cuccarini è insicura nei loro confronti, soprattutto su quelli di Riccardo, che già in puntata aveva rischiato di lasciare la scuola, dopo aver perso la sfida contro Tommaso.