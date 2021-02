Ballerini rimproverati ma solo per Tommaso c’è un provvedimento disciplinare.

Alessandra infuriata per il comportamento dei ballerini.

Alessandra Celentano contro tutti

Dopo l’ultima puntata della scorsa settimana, la maestra Alessandra Celentano ha richiamato tutti i ballerini di Amici 20 per rimproverarli del loro comportamento durante l’ora di classico della mattina.

Alessandra ha deciso di sospendere la felpa del suo allievo Tommaso.

Lorella Cuccarini e Veronica Peparini hanno ritenuto opportuno solamente un richiamo, almeno per questa volta.

Tornati in casetta Tommaso afferma che non è contento di questo trattamento perchè secondo lui sarebbe stato più consono una conseguenza unica per tutti i ballerini, decisa in comune accordo da tutte e tre l’insegnanti.

“Siete degli scolaretti immaturi”

La Celentano ha notato che i 5 ballerini rimanenti non hanno avuto un atteggiamento solidale nei confronti di Tommaso, sia nel momento del provvedimento e sia quando sono rientrati in casetta.

La Celentano fa presente ai ballerini che avrebbero potuto alzare la mano e proporre un provvedimento per tutti, ma a quanto pare nessuno si è fatto avanti, a quel punto Alessandra sbotta contro di loro dicendo:

“Voi protetti dalle vostre mamme chioccia, che non fanno il vostro bene. Perché non vi educano. Pensate di fare i furbetti. Siete degli scolaretti immaturi. Non dimostrate maturità o carattere. Quindi sapete cosa vi dico? Tenetevi le vostre maglie, per altro alcune immeritate a mio parere, vedi Martina e Rosa. Voi non avete disciplina, siete immaturi. Non avete la responsabilità di affrontare una cosa così grande”.

Un rimprovero senza freni, che però è toccato anche a Rosa e Alessandro, riguardo il famoso passo a due che ha assegnato a loro.

La maestra ha invitato i due ballerini a farsi avanti in puntata per ballare questo passo a due.

Secondo Alessandra dovrebbero essere i due ballerini a chiedere di ballare per mettersi in gioco.

La Celentano ha anche attaccato l’allievo Alessandro dicendogli che parla troppo e che dovrebbe pensare a ballare e tenere la bocca chiusa.

Finito il drammatico rimprovero e lontani dalla maestra, gli allievi sbottano.

Rosa si sfoga duramente, Alessandro è rimasto in silenzio e anche “traumatizzato, Martina ha ribadito che non è d’accordo sul giudizio dell’essere immaturi.

Tommaso ha rivelato che non si aspettava che i suoi compagni alzassero la mano o consegnassero la felpa in segno di solidarietà.

Per i ballerini è stata la giornata più pesante dell’intera edizione e questo è niente.