Amici 19, pericolo Coronavirus per le sarte della trasmissione: ‘Costrette a lavorare...

Costrette a lavorare in un ambiente ristretto che potrebbe favorire il contagio da Coronavirus. Il celebre sito di gossip Dagospia ha scatenato un’accesa polemica che orbita attorno le condizioni di lavoro delle sarte di ‘Amici 19’.

Gomito a gomito, in barba alle linee guida ministeriali. Lavorerebbe così il personale della sartoria del noto talent show Amici di Maria De Filippi, in queste settimane in cui la normativa sul Coronavirus impone una distanza di sicurezza di almeno un metro.

A parlare di scandalo è stato il celebre sito di gossip Dagospia, che ha pubblicato una foto in cui si evidenziano le condizioni di lavoro delle sarte di ‘Amici 19’. Il popolare sito di rumors e pettegolezzi ha parlato delle condizioni di lavoro delle costumiste, sottolineando la mancata distanza di sicurezza.

Sembrerebbe proprio che negli studi Mediaset non venga tutelata la salute delle operatrici, che rischierebbero il contagio da virus Covid-19. Secondo Dagospia, infatti, le sarte di ‘Amici 19’ non rispetterebbero le misure anti epidemia stabilite dal governo e starebbero mettendo a serio rischio la loro sicurezza e la loro incolumità.

La replica della produzione di ‘Amici’

Claudia Ciaramella, direttore esecutivo del noto programma televisivo di Canale 5, ha fornito un’esauriente replica al polverone sollevato da Dagospia:

“In risposta alla polemica sorta a seguito della pubblicazione di una foto scattata nella sartoria del programma Amici, ci teniamo a specificare che quanto ritratto è perfettamente aderente alle regole imposte dal Decreto Legge 17 marzo 2020 °18 (…) Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono impossibilitati a mantenere le distanze di sicurezza, sono considerati i dispositivi di protezione individuali, come le mascherine chirurgiche…”

L’indignazione del popolo del web

Alcuni internauti si domandano per quale motivo la produzione dello storico talent show se ne infischi della normativa vigente e faccia lavorare gomito a gomito il personale della sartoria. Il popolo dei social si chiede, inoltre, se Maria De Filippi sia al corrente delle discutibili condizioni di lavoro delle sarte di ‘Amici 19’.