Amici 19, Maria De Filippi mai vista così: crollo emotivo e pianto struggente

Arriva il momento della commozione per Maria De Filippi. Nell’ultima puntata del serale di ‘Amici 19’, la conduttrice scoppia a piangere per l’addio di Jacopo.

Le lacrime di Maria De Filippi, storica conduttrice di Canale 5, rimarranno una delle immagini-simbolo della diciannovesima edizione del talent show Amici. In piedi al centro dello studio televisivo, la 58enne milanese ha salutato Jacopo Ottonello, l’allievo appena eliminato.

Il 21enne di Savona che ha conquistato la presentatrice con il suo talento e la sua educazione, è scoppiato in un pianto legittimo sotto gli occhi di tutti. Maria De Filippi, inquadrata dalla regia di Canale 5 e in preda alla commozione, non ha trattenuto le lacrime.

Il motivo della reazione della presentatrice risiede nell’amarezza dovuta all’inaspettata eliminazione di Jacopo Ottonello. La forte emozione ha avuto la meglio e, con voce rotta dal pianto, Maria De Filippi ha esclamato:

“Adesso vorrei abbracciarti, ma non posso. Sei per bene, Jacopo. Tanto. Questa è una cosa rara, tu lo sei. Ho detto che sei una persona per bene. Ti auguro il meglio Jacopo. Dico davvero”

Tutte parole d’affetto che hanno riempito di gioia il cuore del talentuoso 21enne savonese. L’empatia della conduttrice è stata molto apprezzata dal pubblico di ‘Amici 19’, che da sempre la elogia per la sua genuinità e bontà d’animo.

Una parentesi televisiva molto intensa e struggente, gradita sia dai telespettatori che dagli utenti dei social. Alla fine dei saluti e dopo che l’allievo ha lasciato lo studio di ‘Amici 19′, Maria De Filippi si è allontanata dalle telecamere con l’obiettivo di riprendersi dal pianto e dalla forte emozione.

Sui principali social network, quali Facebook, Instagram e Twitter, si sprecano le lusinghe e i complimenti nei riguardi della stimata conduttrice. Gli aficionados dello storico talent show di Canale 5 elogiano l’umanità e la dolcezza di Maria De Filippi.