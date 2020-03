A pochi giorni dalla sua eliminazione dal talent show ‘Amici 19’, il cantante Jacopo Ottonello torna a farsi sentire e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Cannonata contro gli ex compagni.

Tra gli ex allievi del leggendario talent show di Canale 5 ‘Amici 19‘, regno incontestato di Maria De Filippi, ecco che il cantante Jacopo Ottonello decide di togliersi qualche qualche sassolino che da tempo si teneva nella scarpa.

Dopo la sua eliminazione, avvenuta venerdì 20 marzo, l’ex allievo si è introdotto nella sua vecchia casetta per prendere le valigie e dare l’ultimo saluto ai ragazzi. Il 20enne savonese, infatti, ha colto la palla al balzo per sfogarsi e dare qualche suggerimento ai suoi ex compagni.

I consigli di Jacopo Ottonello

Ha iniziato con Mirella Nyvinne Pinternagel, in arte Nyv. Alla 23enne ha dato lo spassionato consiglio di ignorare le critiche non costruttive, come quelle di coloro che la giudicano poiché socchiude gli occhi mentre canta. A Giulia Molino, invece, ha suggerito di continuare per la propria strada, focalizzandosi sulla sua voglia di rivalsa e dimenticando i guai del passato.

Al ballerino Nicolai Gorodiskii ha dato il suggerimento di essere se stesso e di sfogare la rabbia attraverso la danza. Stesso suggerimento elargito all’ex compagno Javier Rojas. Secondo il punto di vista di Jacopo Ottonello, i due ballerini di ‘Amici 19’ sarebbero due straordinari artisti e, in quanto tali, dovrebbero far brillare il loro talento attraverso la disciplina della danza, tralasciando gli scatti d’ira ed emanando solo energia positiva.

Jacopo, infine, si è complimentato con la cantante Gaia Gozzi per esser stata in grado di rialzarsi dopo le sue sconfitte passate. L’ha incoraggiata e le ha sottolineato che l’attuale classifica dimostra esplicitamente che lei sta raccogliendo i frutti del suo lavoro.

Dopo aver elargito consigli utili e dopo aver spronato tutti i suoi ex affezionati compagni, il 20enne savonese ha lasciato la casetta tra la nostalgia e gli sguardi commossi dei ragazzi.