Amici 19, una vince e l’altro incassa: i ricchi montepremi intascati da Javier

Javier Rojas, remuneratissimo secondo classificato di ‘Amici 19’, ha avuto l’opportunità di incassare cospicui premi degli sponsor, oltre alla possibilità di salire agli onori della cronaca.

L’importante è partecipare, dicono. Tanto basta per aggiudicarsi premi di partecipazione superiori a 100 mila euro.

Quando si dice “super talenti”. Tra premi degli sponsor e della sala stampa, l’allievo d’oro di Amici 19 ha guadagnato cifre da cardiopalma.

Non è un mistero che ogni anno i concorrenti di Amici di Maria De Filippi facciano a gara per accaparrarsi interessanti montepremi. Sebbene questa edizione di Amici l’abbia vinta la cantante Gaia Gozzi, la finalissima del talent show di Canale 5 ha conferito invidiabili premi in denaro anche agli altri concorrenti della trasmissione.

Si sa, la cantante italo-brasiliana ha stregato sia il pubblico che la giuria, ma a portare a casa una pioggia di denaro è stato invece il ballerino Javier Rojas, secondo classificato. I pettegolezzi e i rumors inerenti le sue conquiste sentimentali all’interno della trasmissione, sono passate in sordina rispetto ai prestigiosi riconoscimenti economici ricevuti.

Javier e le cifre astronomiche guadagnate

Sembrerebbe, infatti, che il ballerino cubano si sia portato a casa ben 50 mila euro del premier e altri 50 mila euro come premio della sala stampa. Tutti importi sostanziosi rispetto a quelli che si sono aggiudicati la cantante Giulia Molino, terza classificata, e il ballerino Nicolai Gorodiskii, quarto classificato.

Insomma, il Paperon De Paperoni di Amici 19 sembra essere proprio il remuneratissimo Javier Rojas. Il talento di Cuba è letteralmente sbocciato in questa edizione e si è affermato come la rivelazione del 2019/2020, intascando cifre lievitatissime.

Perché ricompensare il secondo finalista di Amici 19 con riconoscimenti in denaro così cospicui? Forse i partner e gli sponsor intendono supportare gli allievi talentuosi e meritevoli, aiutandoli a crearsi una carriera di tutto rispetto? Sono esattamente questi gli interrogativi che i fan della trasmissione si stanno ponendo in queste ultime ore.