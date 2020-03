Da tempo gli appassionati del talent show Amici 19 si domandano quale sia il rapporto affettivo tra i ballerini Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru. Alcuni ipotizzano che i due stiano assieme, altri preferiscono non saltare alle conclusioni.

Congetture e ipotesi a parte, sembra che i due protagonisti di Amici 19 si siano scambiati numerosi messaggi attraverso il social network Instagram. Tuttavia ciò non è sufficiente per parlare di presunta love story o anche solo di un flirt.

Come in molti sapranno, Francesca Tocca è legata sentimentalmente a Raimondo Todaro, celebre campione di ballo e volto noto della trasmissione Rai Ballando con le stelle. Cosa ci sarebbe, dunque, tra l’ex allievo Valentin e la ballerina professionista Francesca? Le loro ultime interazioni su Instagram potrebbero svelare qualcosa di inedito.

Sul suo canale social, il 21enne rumeno ha postato una Instagram story in cui bacia la ballerina Francesca Tocca sulla guancia, con evidente enfasi e sensualità. Questa la didascalia annessa:

Dal canto suo, la 30enne catanese ha ricondiviso il post di Valentin e ha aggiunto una profonda citazione sul proprio profilo. Una citazione che sarebbe rivolta a lei e che parlerebbe di un concetto fondamentale, inerente non soltanto alla vita in generale, quanto a qualsiasi altra forma di rapporto interpersonale.

Impossibile non soffermarsi sull’intrinseco significato che trapassa dalla citazione postata dalla ballerina:

“Cara Francesca, ti auguro di non avere più macigni sul cuore. Di sputare in faccia al dolore e urlargli che può solo andare tutto meglio. Ti auguro di volare sopra ogni convinzione sbagliata, sopra ogni bugia dell’invidia, sopra ogni sguardo vuoto e di vivere per gli errori della felicità, per le cattive idee, per le regole infrante, per l’attrazione fatale. E di non tornare più indietro”