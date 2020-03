View this post on Instagram

IL TELEVOTO È UFFICIALMENTE APERTO! Da oggi fino a venerdì 27 marzo potete votare il vostro preferito per consentirgli di provare a guadagnarsi fin da subito la maglia della finale di #Amici19! Potete votare inviando un sms al 477.000.1 con il codice o il nome dell’allievo. Tutte le info su www.mediasetplay.it/amici o alla pag. 845 di mediavideo.