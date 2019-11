Amici 19, anticipazioni puntata 30 novembre: polemiche in studio e sfide

Amici 19 torna sabato 30 novembre 2019 su Canale 5 con la registrazione del talent show, che vedrà alcune polemiche in studio, la sfida di una ballerina e la volontà di abbandonare il programma da parte di un ballerino

Scopriamo cosa accadrà nella puntata del sabato di Amici 19, in onda a partire dalle 14.00 su Canale 5.

Movimento in studio

Nella puntata di Amici 19 di sabato 30 novembre 2019 vi saranno delle importanti discussioni nello studio di Canale 5 che coinvolgeranno i professori, gli allievi della classe e anche i giudici esterni.

In base alle anticipazioni sulla registrazione diffuse dal “Vicolo delle News”, sappiamo che dei 4 cantanti che erano in attesa di fare una sfida, soltanto uno l’ha sostenuta e vinta, Gaia: gli altri, Martina, Jacopo e Skioffi sono stati invece salvati dagli insegnanti.

La sfida di Sofia

Ad andare in sfida è stata la ballerina Sofia, che si è dovuta misurare con lo sfidante Giuseppe. A sentenziare sulle varie coreografie di confronto ci ha pensato il giudice Luciano Cannito, il quale, dopo aver visto i due ragazzi esibirsi, ha decretato la vittoria del ballerino esterno.

Sofia, danzatrice titolare, ha perciò dovuto lasciare il posto al collega, con una modalità che ha destato non poche polemiche. Cannito si è arrabbiato molto per le contestazioni, ma alla fine è rimasto della sua decisione.

Valentin vuole lasciare Amici 19

Un colpo di scena, al quale il pubblico di Canale 5 assisterà nella puntata di Amici 19, sarà relativo a uno dei ballerini della scuola Valentin.

Il giovane, infatti, prima della conclusione della registrazione ha preso parola e ha detto che in serata sarebbe tornato a casa, in quanto non si sente apprezzato dai professori della commissione. Il danzatore è sostenuto solo dall’insegnante Natalia Titova.

La puntata del sabato di Amici 19 si è conclusa senza che il latinista prendesse una decisione definitiva: i telespettatori attendono, quindi, che le novità riguardo Valentin vengano mandate in settimana su Real Time.