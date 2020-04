Amedeo Minghi ricoverato in ospedale ‘Faccio fatica a parlare’: il cantante rivela la natura del suo male

Amedeo Minghi si è mostrato poche ore fa in una diretta social. Il cantante è ricoverato in Ospedale e fa fatica a parlare. Il video preoccupa i fan

Amedeo Minghi è una delle icone della musica italiana. Autore di grandi successi come ‘Vattene Amore’, il cantante 72enne si è mostrato poche ore fa, dopo una lunghissima assenza dai social, in una diretta su Facebook, dove si mostra direttamente dal letto dell’Ospedale romane, ove è attualmente ricoverato.

L’artista, provato e affaticato nel parlare, si mostra con la mascherina sul volto, tranquillizza i fan, rivelando di trovarsi li, non per aver contratto il Covid-19, ma di indossare il dispositivo di protezione per precauzione, in quanto come ha tenuto a ribadire è importante fare attenzione.

Scopriamo maggiori dettagli sulla diretta del cantautore effettuata poco fa.

Amedeo Minghi ricoverato in Ospedale, il video preoccupa i fan

Una lunghissima diretta quella dell’artista Romano, il quale dopo una lunghissima assenza sui canali social, ritorna chiedendo scusa ai suoi fan, per lui una seconda grande famiglia, appunto per non esserci stato per lungo tempo.

Dopo aver specificato di non trovarsi in Ospedale per aver contratto il Coronavirus, Amedeo Minghi rivela ai suoi fan di essere ricoverato ‘a causa di una serie di problemini’ che prosegue il cantante romano alla sua età, 72 anni, ‘sono sempre in agguato’.

Il cantante commosso sui social

Amedeo Minghi rivela altersì che l’intento della sua diretta è quello di riassaporare il puro piacere di riavere intorno a se i suoi sostenitori che da sempre ravvivano la sua pagina social con il loro affetto, e con le loro bellissime storie, poi aggiunge:

‘Sapervi accanto a me è importante’

poi conclude augurandosi di tornare presto e rivivere insieme al loro ‘le emozioni che sempre abbiamo condiviso, incontri, firmacopie, riprendere il filo del discorso’ da lui interrotto e che ha una gran voglia di ‘recuperare’:

‘Spero di rivedervi, anche con modalità diverse dal passato, piango di lacrime di emozioni’

ha dichiarato il cantautore con commozione. Ecco uno stralcio della diretta pubblicata sul suo profilo social: