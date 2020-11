Amedeo Goria ci prova, il corteggiamento è pressante, ma Elisabetta Gregoraci dice no. Il flirt non corrisposto risale all’anno 2005, quando il giornalista e la showgirl parteciparono al reality show Ritorno Al Presente.

Un periodo difficilissimo per Amedeo Goria. Al Grande Fratello Vip 5 sono riaffiorati annosi dissapori tra lui e sua figlia Guenda, protagonista del reality show. Vecchie ruggini divenute di pubblico dominio durante la quattordicesima puntata del GF Vip.

A complicare la posizione di Amedeo Goria, alcune rivelazioni inerenti la sua partecipazione a Ritorno Al Presente, reality show Rai trasmesso nel 2005 e condotto da Carlo Conti. Durante tale esperienza televisiva, il tombeur de femmes si sarebbe giocato le sue carte con Elisabetta Gregoraci.

Mattino Cinque, Amedeo Goria e il flirt non corrisposto

Nello studio televisivo Mattino Cinque, Amedeo Goria ha rispolverato il corteggiamento ad Elisabetta Gregoraci avvenuto 15 anni fa. Proprio alla conduttrice Federica Panicucci il sessantaseienne torinese ha confidato di aver ricevuto un bel due di picche.

Ravanando nei suoi cassetti della memoria e scendendo nel dettaglio del corteggiamento, il giornalista ha ammesso di aver incassato un secco “no”:

“CON ELISABETTA GREGORACI Non avevo molte chance, perché c’erano dei competitors molti più avvenenti di me…”

Ma se per Amedeo Goria non costituisce un problema ricordare con nostalgia la sua esperienza televisiva al format Ritorno Al Presente, non si può dire lo stesso di Elisabetta Gregoraci. L’ex Lady Briatore, infatti, non ha mai proferito parola sulla sua partecipazione.

I telespettatori e gli utenti dei social sono fortemente convinti che la showgirl calabrese voglia rimuovere dal curriculum vitae tale esperienza televisiva, avvenuta agli esordi della sua carriera. E a giudicare dai suoi silenzi, pare voglia dimenticare anche le avances di Amedeo Goria.