Amburgo, aggressione al Tribunale con un ferito grave: è caccia all’uomo

Aggressione ad Amburgo al Tribunale dove è i corso una maxi operazione per rintracciare l’aggressore. Terrorismo o follia?

Non si sa ancora se l’attacco ad Amburgo sia stato un atto di terrorismo o follia – ma quello che è certo è che c’è un uomo armato in fuga ricercato dalla polizia.

Un ferito grave al Tribunale di Amburgo

Un uomo è entrato al Tribunale di Amburgo e ha accoltellato un uomo, ora in gravissime condizioni. L’agenzia di stampa Dpa ha evidenziato che l’aggressore è ora in fuga e in tutta la città si sta svolgendo una operazione massiva con macchine ed elicotteri per pattugliare la zona.

Tutta l’area del Tribunale è controllata e l’accesso per ora è sbarrato.

Non sono ancora stati divulgate le generalità dell’uomo ferito gravemente e un possibile movente: gli inquirenti stanno infatti ricostruendo tutti i fatti al fine di avere più elementi – grazie anche alle videocamere di sorveglianza.

Notizia in aggiornamento