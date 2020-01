Ambra Pregnolato, chi è la maestra uccisa ad Alessandria: “Ha aperto al suo assassino”

La morte di Ambra Pregnolato è ancora avvolta nel mistero, ma è ormai certo che la maestra d’asilo sia stata uccisa

Chi è Ambra Pregnolato, la maestra d’asilo trovata morta nella sua casa di Valenza.

L’omicidio della maestra di Alessandria

Terribile omicidio quello avvenuto ieri a Valenza, in provincia di Alessandria. Erano da poco trascorse le 13, quando il marito di Ambra Pregnolato è rientrato a casa e ha fatto la tragica scoperta.

Il corpo della donna riverso a terra, con numerose ferite alla testa. La donna indossava soltanto slip e maglietta e pare che ad un primo controllo, non manchi nulla in casa.

L’uomo ha immediatamente allertato i carabinieri e l’ambulanza, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Chi era Ambra Pregnolato?

Una maestra d’asilo appassionata che amava il suo lavoro e i suoi bambini; 41 anni da compiere il prossimo luglio, Ambra Pregnolato aveva finalmente avuto la conferma dell’incarico a Valenza, dopo anni di precariato – come racconta anche La Stampa.

Un lavoro che per lei era prima di tutto amore per i bambini, in primis per la sua, una ragazzina di 12 anni. Un lavoro che si mescolava col privato, visto che spesso quei bambini se li portava a casa.

Un omicidio efferato quello avvenuto a Valenza e che ha scosso tutti gli abitanti della città. Chi l’ha uccisa la conosceva. Nell’appartamento non ci sono segni di effrazione e l’ipotesi della rapina finita male è stata del tutto scartata dagli inquirenti.

Resta da capire se Ambra abbia davvero aperto la porta a chi l’ha uccisa e se le numerose ferite alla testa siano state causate da un oggetto contundente o dalla violenza con cui è stata sbattuta sul pavimento.

“Un giorno ci rivedremo, nonno”

è l’ultimo messaggio pubblicato dalla maestra sulla sua pagina facebook, a corredo di una foto che ritraeva il suo tatuaggio “Mai paura”, frase tanto amata dal suo caro nonno.