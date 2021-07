Ambra Angiolini strega tutti un costumino che fa volare l’immaginazione: una vera bomba atomica

Chi non conosce la grande Ambra Angiolini, la sua è una carriera televisiva eccezionale, soprattutto se si pensa che è iniziata quando era solamente una delle adolescenti nate con il programma per teenager “Non è la Rai.”

Con il tempo Ambra è riuscita a reinventarsi e ha dimostrato anche di essere una bravissima attrice, pienamente soddisfatta come professionista.

Nella sua vita sentimentale, dal grande un amore con Francesco Renga, sono nati due figli e nonostante ci siano delle voci circa una crisi sentimentale tra l’attrice è Massimiliano Allegri, le recenti foto le smentiscono ampiamente.

Ambra Angiolini un atomica in costume

Massimiliano Allegri è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tecnico della Juventus, e le foto che li ritraggono lungo la Costiera Amalfitana, sono una chiara dimostrazione dell’amore fra lui e l’attrice che prosegue a gonfie vele.

Ambra Angiolini dopo aver chiuso la relazione con Renga, ha trovato in Max un uomo capace di farla sorridere. Tante le sue foto sui social, tuttavia, l’attrice tende ad evitare dediche o scatti romantici, preferendone altre che mettono in evidenza il suo fisico esplosivo: l’ultima è davvero bella, senza filtri al naturale come è lei e comunque esplosiva.

La coppia si è dedicata delle giornate di relax in barca, una chiara conferma che non manca tra loro ne affiatamento ne complicità.

Ambra nonostante sia madre di due figli, Jolanda e Leonardo, avuti dall’ex compagno Francesco Renga, con i suoi scatti mostra che ha conservato il suo fisico giovanile di un tempo.